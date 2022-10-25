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الراتب في المقدمة.. لماذا يقرر بعض المواطنين ترك وظائفهم؟
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الراتب في المقدمة.. لماذا يقرر بعض المواطنين ترك وظائفهم؟

الراتب في المقدمة.. لماذا يقرر بعض المواطنين ترك وظائفهم؟

الراتب في المقدمة.. لماذا يقرر بعض المواطنين ترك وظائفهم؟
١٠:١٤:٠٩ ص، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أن الراتب في مقدمة الأسباب التي تجعل الموظفين يتركون وظائفهم.

وشملت الدراسة أكثر من 13 ألف موظف في الهند وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

أسباب ترك الوظيفة

وأوضحت الدراسة، أن أسباب ترك الوظيفة هي:

-الافتقار للتطور الوظيفي 40%.

-ضعف التعويض المادي 36%.

-قادة غير ملهمين 34%.

-عدم وجود هدف 31%.

-العمل غير مستدام 29%.

-الزملاء غير متعاونين 26%.

-ضعف المرونة في العمل 26%.

-عدم وجود تأمين صحي 26%.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الدكتور خليل الذيابي، إن الراتب يرتبط ارتباطًا قويًا بالرضا الوظيفي، بحسب صحيفة “الرياض”.

وأضاف أن الشعور بأن الراتب الذي تتقاضاه مواتٍ لسعر السوق ومناسب لمهاراتك وقدراتك هو مفتاح الإحساس بالتقدير في العمل.

وتساءل الذيابي، هل نتوقع من الموظف أن يستمر في ولائه لعمله وهو يسمع باستمرار أن نظراءه في الخبرة العملية والمؤهل العلمي يتقاضون رواتب ومكافآت مادية أعلى بكثير مما تقدمه له وظيفته الحالية؟.

وتابع: مهما أحب الموظف عمله فإن هذه العروض تقض مضجعه وتقلقه، ذلك أن العائد المادي أحد أهم العوامل المعينة للموظفين على بلوغ أهدافهم وضمان معيشة طيبة لهم ولأسرهم.

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أسباب ترك الوظيفة الراتب الوظيفة ترك الوظيفة

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