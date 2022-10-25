تعرف على الـ 42 سلعة المستهدفة ضمن مبادرة التخفيض “ما تغلى عليك”

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كشفت مصادر أن قائمة السلع الغذائية الأساسية المستهدفة بمبادرة التخفيض شملت 42 سلعة، ولم يتم إلزام منافذ البيع الكبرى والمنتجين والموزعين بنسب تخفيض محددة، وترك المجال مفتوحًا للتنافس فيما بينهم، وفقًا لـ “الوطن”.

وبحسب المصادر، تراوحت التخفيضات المعتمدة على السلع الغذائية الأساسية مابين 15% على بعض السلع، ووصلت إلى 50% على سلع أخرى، وستقوم وزارة التجارة بتولي مهام الرقابة للتأكد من صحة التخفيضات، وعدم استغلال المبادرة والتلاعب في الأسعار.

وكان اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الغرف التجارية ومنافذ البيع الكبرى بالقطاع الخاص والمنتجين والموزعين أطلقوا مبادرة تخفيضات ‏(ما تغلى عليك) لإتاحة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مُخفضة.

المبادرة تحظى بمشاركة واسعة

وقال عبر حسابه في “تويتر” إن مبادرة تخفيضات (ما تغلى عليك) تحظى بمشاركة واسعة ومشكورة من منافذ البيع المنتشرة في أنحاء المملكة، وتستهدف أكثر من 40 سلعة تموينية أساسية مثل: الدجاج والبيض والأرز والألبان والزيوت واللحوم وغيرها.

من جهتها، قالت جمعية حماية المستهلك المبادرة في تغريدة علقت فيها على إعلان إطلاق المبادرة: “تبارك الجمعية جميع الجهود لخفض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في منافذ بيع كبرى في المملكة”.

قائمة السلع الـ42 المستهدفة بالتخفيض

‏1- دجاج طازج (محلي)

2- دجاج مجمد (محلي)

3- بيض (عادي / بلدي)

4- الأرز

5- الزيوت النباتية (للقلي)

6- سكر ناعم

7- دجاج مجمد (مستورد)

8- حليب طازج محلي

9- لبن طازج محلي

10- بن قهوة لقمتي

11- بن قهوة هرري

12- لحم / دجاج مفروم (محلي)

13- لبن زبادي (روب)

14- جبن كاسات (محلي)

15- معجون طماطم محلي (صلصة)

16- حليب أطفال

17- مكرونة محلي

18- مكرونة سباغتي

19- زيت زيتون (محلي)

20- قمح مجروش (جريش)

21-لحم مفروم مجمد

22- بصل مدور مستورد

23- زبدة محلية

24- سكر خشن

25- تونة معلب

26- لحم ضأن (محلي / مستورد)

27- جبن علب محلي

28- كورن فليكس

29- خبز توست شطائر

30- جبن أبيض محلي

31- ملح ناعم

32- خبز صامولی

33- لحم عجل طازج

34- شعيرية

35- طماطم محلي

36- طماطم مستورد

35- ثوم

38- ليمون

39- خیار

40- تفاح أحمر

41- شطة

42- بطاطس

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