«المسند»: الكسوف يتزامن مع موعد الانصراف المدرسي وحذار من النظر مباشرة للشمس

تواصل – فريق التحرير:

قال خبير الطقس وأستاذ المناخ د. عبد الله المسند، إن شمال المملكة أول من يبدأ بمشاهدة الكسوف الجزئي للشمس.

تحذير من النظر مباشرة إلى الشمس

وحذر على حسابه في «تويتر»، من خطورة التلهف من الطلاب لرؤية الكسوف الشمسي الذي تتزامن بدايته مع موعد الانصراف المدرسي، مؤكدًا تحذيره من النظر مباشرة للشمس.

وأوضح أن النظر المباشر خطر على العين، والتي قد تُصاب بالعمى المؤقت، أو تُلحق بالعين أضرراً دائمة، لافتًا إلى أن النظارات الشمسية حتى لو كانت معتمة 100% لا تحمي الإنسان من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، وأن هناك نظارات خاصة للكسوف.

متى سيُشاهد كسوفًا كليًا في المملكة؟

وأضاف أن سكان المملكة سيشاهدون كسوفًا شمسيًا كليًا مخيفًا ونادرًا؛ حيث سيشاهد السعوديون في وضح النهار النجوم والكواكب وذلك عام 2027م، يليه كسوف كلي آخر عام 2034م والفترة الفاصلة بينهما ست سنوات فقط.

متى كان آخر كسوف «كلي» شوهد في المملكة؟

وأكد أن آخر كسوف كلي شوهد في المملكة كان قبل 70 سنة وبالتحديد في 29 جمادى الأولى 1371هـ والذي وافق 25 فبراير 1952م، ووقع قبله في 30 أغسطس 1905م أي قبل 117 سنة.

الكسوف لن يُشاهد في جميع مناطق المملكة

ولفت إلى أن هذا الكسوف لن يُشاهد في جميع مناطق المملكة ككسوف كلي، بل هو محدود في شريط جغرافي ضيق من أراضي المملكة، لذا فمن شاهد الكسوف «الكلي» في مدينة معينة فلن يشاهده مرة أخرى في المدينة نفسها إلا بعد مرور 375 سنة بالمتوسط.

كسوف الشمس الكلي يحدث مرة كل 18 شهرًا

وأشار إلى أنه من الحقائق الكونية والسنن الإلهية أن الله تعالى قدر أن يحدث كسوف الشمس الكلي مرة كل 18 شهرًا على مستوى العالم، وأن موضعين في الكرة الأرضية لا يشاهد فيهما الكسوف الكلي البتة وذلك في القطبين ويشاهد الجزئي فقط، والكسوف الكلي لا يتجاوز طوله سبع دقائق و30 ثانية.

اقرأ أيضًا:

ما حكم صلاة الكسوف؟ وهل تُصلى في البيوت؟ «الخثلان» يُجيب

توجيه لأئمة المساجد في جميع مناطق المملكة بإقامة صلاة الكسوف عند مشاهدة الخسوف