بالإنفوجراف.. 6 فئات يجب عليها الحصول على لقاح الإنفلونزا فورًا

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كشفت وزارة الصحة عن 6 فئات يجب أن تحصل على لقاح الإنفلونزا فورًا.

وقالت إن هذه الفئات هي:

1-أصحاب الأمراض المزمنة.

2-المصابون بالسمنة المفرطة.

3-الأطفال من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات.

4-الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر.

5-الأطفال من 6 أشهر إلى 18 عامًا، الذين يتناولون علاج الإسبرين لفترة طويلة.

6-العاملون في القطاعات الصحية.

مواصفات متحور «XBB»

وكان قد تم الإعلان عن اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا «XBB»، ورجّح الخبراء اكتشاف المتغير، للمرة الأولى، في أغسطس الماضي، وتُشير التقديرات إلى تضاعف حالات «كورونا» الجديد أكثر من الضعف في يوم واحد، في سنغافورة، إذ ارتفعت الأعداد من 4700 إلى 11700 حالة.

والمتحور الجديد، وفق الخبراء، يُعدُّ أسوأ النسخ الجينية من الفيروس، إذ يتجنب الأجسام المضادة من العلاجات أحادية النسيلة، مما يجعل الأدوية غير فعّالة في إبطاء نموه داخل خلايا الجسم، كحال النسخ الأخرى.

وبحسب استشاري الأمراض المعدية، د. حوراء البيات، فإنه تم رصد أكثر من 300 نوع متفرع من سلالة أوميكرون، إلا أن النوع الأخير الذي رُصد في سنغافورة، يعود لصنفين من السلالة.

وتوقع أن يصبح هذا المتغير النوع السائد في الموسم الحالي، ووصف بأنه سريع الانتشار وحاد الأعراض خصوصًا للفئات ذات المناعة المنخفضة، وكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا.

5 طفرات جينية لمتحور «XBB»

والمتحور الجديد يحتوي على 5 طفرات جينية، بما يشير إلى احتمالية الإصابة للأشخاص المحصنين، سواء مَن تلقوا اللقاحات، أو مَن اكتسبوا أجسامًا مضادة بعد الإصابة بـ«أوميكرون»، وفق البيات.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، د. عبدالله عسيري، لصحيفة «اليوم» إن متحور فيروس كورونا الجديد، المعروف باسم «XBB»، متغيّر فرعي من «أوميكرون B.A.2.1».

وأضاف أن هذا المتحور ظهر قبل عدة أشهر حول العالم، ووصل متأخرًا إلى شرق آسيا، ولا يُتوقع أن يتسبب في ضغط على النظام الصحي بالمملكة.

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