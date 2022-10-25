ارتفاع عدد ضحايا اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس لـ5 شهداء و21 مصابًا

تواصل – واس:

ارتفع عدد ضحايا اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية فجر اليوم إلى 5 شهداء و21 مصابًا.

وقالت مصادر فلسطينية إن الطواقم الطبية تعاملت مع 5 شهداء و21 إصابة بالرصاص الحي بينها 4 إصابات خطيرة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها نابلس إلى 5 وأكثر من 20 جريحًا.

انتشار قناصة الاحتلال على أسطح المنازل

فيما انتشر قناصة الاحتلال على أسطح المنازل والمباني المطلة على مركز مدينة نابلس وعلى أحياء البلدة القديمة، حيث تعمد جنود الاحتلال إطلاق النار صوب أفراد من قوى الأمن الفلسطيني وأصابت 4 منهم بجروح.

منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى البلدة القديمة

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى البلدة القديمة ونقل العديد من الجرحى الذين سقطوا خلال هذا العدوان على المدينة.

وكشفت الرئاسة الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته بإجراء اتصالات مع الجانب الأمريكي فورًا لوقف العدوان على نابلس.

جيش الاحتلال يرتكب جرائم جديدة في نابلس

ودعا مجلس الوزراء الفلسطيني، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتدخل العاجل لوقف العدوان في نابلس، محذرًا من ارتكاب جيش الاحتلال جرائم جديدة في عدوانه على نابلس المحاصرة منذ 15 يومًا.

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