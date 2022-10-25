دراسة تكشف أنسب موعد لقيلولة الأطفال الصغار وأهميتها

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كشفت دراسة حديثة عن أهمية القيلولة للأطفال الصغار في نمو الدماغ والذاكرة والذكريات العاطفية.

ودعا الخبراء الذين أعدوا الدراسة الآباء إلى عدم منع الأطفال الصغار من أخذ القيلولة، بحسب “سكاي نيوز” البريطانية.

وقادت ريبيكا سبنسر، الأكاديمية في جامعة ماساتشوستس الأمريكية، دراسة لمعرفة لماذا يفضل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 – 5 أعوام أخذ قيلولة، بينما يفضل الأطفال الذين تصل أعمارهم إلى 3 سنوات التوقف عنها.

أهمية القيلولة

وركزت الدراسة على “قرن آمون” في الدماغ الذي يؤدي دورًا في تطور التعلم وعمليات الذاكرة.

وخلصت الدراسة إلى وجود صلة بين التحولات التي تطرأ على القيلولة وتطور الدماغ والذاكرة.

وتوصل الباحثون إلى أنه عندما يكون هذا الجزء غير ناضج من الدماغ، فإنه يتيح للطفل ذكريات محدودة يمكن تخزينها دون نسيانها، وهو ما يؤدي إلى الحاجة إلى النوم.

وتسمح القيلولة بمعالجة هذه الذكريات في قشرة المخ، مما يوفر مساحات في “قرن آمون” لمعالجة وتخزين المزيد من الذكريات عند الاستيقاظ.

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