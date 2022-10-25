الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
دراسة تكشف أنسب موعد لقيلولة الأطفال الصغار وأهميتها
أوكرانيا: 165 سفينة محملة بالحبوب عالقة قرب مضيق البوسفور لهذا السبب
شاومي تطلق سلسلة 12T بتقنيات فريدة
كوب الشاي أو القهوة قد يضاعف الإصابة بسرطان المريء في هذه الحالة
ما حكم صلاة الكسوف؟ وهل تُصلى في البيوت؟ «الخثلان» يُجيب
كورونا يجتاح كوريا الجنوبية وتسجيل 40 ألف إصابة يوميًا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

دراسة تكشف أنسب موعد لقيلولة الأطفال الصغار وأهميتها

دراسة تكشف أنسب موعد لقيلولة الأطفال الصغار وأهميتها

دراسة تكشف أنسب موعد لقيلولة الأطفال الصغار وأهميتها
٠٨:٢٩:٢٥ ص، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة عن أهمية القيلولة للأطفال الصغار في نمو الدماغ والذاكرة والذكريات العاطفية.

ودعا الخبراء الذين أعدوا الدراسة الآباء إلى عدم منع الأطفال الصغار من أخذ القيلولة، بحسب “سكاي نيوز” البريطانية.

وقادت ريبيكا سبنسر، الأكاديمية في جامعة ماساتشوستس الأمريكية، دراسة لمعرفة لماذا يفضل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 – 5 أعوام أخذ قيلولة، بينما يفضل الأطفال الذين تصل أعمارهم إلى 3 سنوات التوقف عنها.

أهمية القيلولة

وركزت الدراسة على “قرن آمون” في الدماغ الذي يؤدي دورًا في تطور التعلم وعمليات الذاكرة.

وخلصت الدراسة إلى وجود صلة بين  التحولات التي تطرأ على القيلولة وتطور الدماغ والذاكرة.

وتوصل الباحثون إلى أنه عندما يكون هذا الجزء غير ناضج من الدماغ، فإنه يتيح للطفل ذكريات محدودة يمكن تخزينها دون نسيانها، وهو ما يؤدي إلى الحاجة إلى النوم.

وتسمح القيلولة بمعالجة هذه الذكريات في قشرة المخ، مما يوفر مساحات في “قرن آمون” لمعالجة وتخزين المزيد من الذكريات عند الاستيقاظ.

اقرأ أيضًا:

من بينها القيلولة..  5 نصائح ذهبية لتحسين ذاكرتك

الكلمات الدلالية:
الأطفال الصغار القيلولة فواد القيلولة قيلولة الأطفال الصغار

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. جهود توعوية وإرشادية لهيئة الأمر بالمعروف في الحج

بالصور.. جهود توعوية وإرشادية لهيئة الأمر بالمعروف في الحج

١١:٤٦ م، الجمعة، ٠٣ أكتوبر ٢٠١٤
جدة.. الكشف عن ضحايا جُدد لصاحبة «مقطع المطلقات»

جدة.. الكشف عن ضحايا جُدد لصاحبة «مقطع المطلقات»

١١:٢٤ ص، الخميس، ٠٨ أكتوبر ٢٠١٥
مدير «مرور الرياض» يتجاوب مع شكوى مواطن بعد الاعتداء على أخيه

مدير «مرور الرياض» يتجاوب مع شكوى مواطن بعد الاعتداء على أخيه

٠١:٤٣ ص، الأحد، ٢٢ مايو ٢٠١٦
هيئة الرياض تضبط إفريقية وابنتها امتهنتا الكهانة والشعوذة

هيئة الرياض تضبط إفريقية وابنتها امتهنتا الكهانة والشعوذة

١٠:١٢ م، الخميس، ٠٢ أكتوبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *