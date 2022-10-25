أوكرانيا: 165 سفينة محملة بالحبوب عالقة قرب مضيق البوسفور لهذا السبب

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأوكرانية، أن أكثر من 165 سفينة محملة بالحبوب عالقة قرب مضيق البوسفور بسبب تأخيرات روسية مصطنعة بالتفتيش.

وأعربت وزارة الخارجية الأوكرانية عن قلقها إزاء تصرفات روسيا التي أدت إلى نزوح الملايين، وتأخير عمليات تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأكدت أن تصرفات روسيا تقوض الأمن الغذائي العالمي وتحول دون تصدير 3 ملايين طن إضافية من الحبوب، مطالبة المجتمع الدولي لمطالبة روسيا بوقف التأخير المصطنع في عمليات التفتيش على سفن الحبوب.

صاروخ روسي يقتل ملك تصدير الحبوب في أوكرانيا

يأتي هذا بعد شهرين، من مقتل ملك تصدير الحبوب في أوكرانيا أوليكسي فاداتورسكي، مؤسس ومالك شركة الزراعة نيبولون، والذي لقى مصرعه مع زوجته في منزلهما، جراء قصف روسي بالصواريخ.

وكثفت القوات الروسية من ضرباتها الصاروخية على مدينة نيكولاييف الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، ما أدى إلى مقتل أحد أكبر ملاك شركات إنتاج وتصدير الحبوب في البلاد.

فيما وصف الرئيس الأوكراني وفاة فاداتورسكي بأنها خسارة كبيرة لأوكرانيا بأكملها، مؤكدًا أن هؤلاء الناس وهذه الشركات في جنوب أوكرانيا هم من يكفلون الأمن الغذائي للعالم.

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