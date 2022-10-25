شاومي تطلق سلسلة 12T بتقنيات فريدة

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أطلقت شركة شاومي سلسلة Xiaomi 12T الجديدة، التي تضم جهازين وهما: Xiaomi 12T Pro وXiaomi 12T، والمدعومة بأحدث تقنيات تصوير الفيديو وقدرات الترفيه وخوارزميات الذكاء الاصطناعي.

ويتميز Xiaomi 12T Pro بنظام تصوير احترافي بدقة 200 ميجابكسل، ويمكنه التقاط التفاصيل الدقيقة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، أو عند تصوير أهداف سريعة الحركة دون فقدان التركيز

مواصفات هاتف Xiaomi 12T

يأتي دعم هاتف Xiaomi 12T بمجموعة كاميرات ثلاثية: كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

تم تجهيز هاتف Xiaomi 12T Pro بمعالج Snapdragon مع تقنية تصنيع رائدة بتقنية 4 نانو ميتر من TSMC، ما يعزز بشكل كبير أداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات بنسبة 16.7 في المئة و11 في المئة على التوالي، مقارنة بـ Snapdragon 8 Gen 1، ويقلل من استهلاك الطاقة لكل منهما بنسبة 33 في المئة و30 في المئة.

وتأتي السلسلة الجديدة ببطارية تبلغ سعتها خمسة آلاف مللي أمبير، وتتميزان بشحن فائق السرعة بقدرة 120 واط عبر HyperCharge، ويمكن شحن كلا الجهازين بنسبة 100 في المئة في غضون 19 دقيقة، ولمدة تصل إلى 13.5 ساعة من وقت تشغيل الشاشة.

وتتميز الهواتف الجديدة بشاشة CrystalRes AMOLED بمقاس 6.67 بوصة. وتأتي الشاشة بدقة 1220 بكسل، مع تقنية AdaptiveSync، التي تضبط معدل التحديث ديناميكيا.

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