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ما حكم صلاة الكسوف؟ وهل تُصلى في البيوت؟ «الخثلان» يُجيب

ما حكم صلاة الكسوف؟ وهل تُصلى في البيوت؟ «الخثلان» يُجيب

ما حكم صلاة الكسوف؟ وهل تُصلى في البيوت؟ «الخثلان» يُجيب
٠٧:٥٥:٣٦ ص، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن صلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة.

صلاة الكسوف سنة مؤكدة

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، أنه عند كسوف الشمس أو عند خسوف القمر يستحب استحبًابا مؤكدًا أن تُصلى صلاة الكسوف، وقد اختلف العلماء حول هل تصلى صلاة الكسوف جماعة في المساجد أو تصلى في البيوت.

صلاة الكسوف تُصلى جماعة في المساجد

وأضاف أن القول الراجح عند العلماء أن صلاة الكسوف تصلى جماعة في المساجد، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كسفت الشمس في عهده، حيث خرج إلى المسجد وصلى بالناس صلاة الكسوف وصلاة خلفه الصحابة رجالًا ونساءً رضي الله عنهم.

لا بأس أن تصلى في البيوت

وأشار إلى أنه إذا لم يتيسر للإنسان أن يصلى صلاة الكسوف جماعة في المسجد فلا بأس أن يصليها في البيت، كما أن المرأة التي لا يتيسر لها الذهاب للمسجد، تصلى صلاة الكسوف في منزلها، مؤكدًا أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة وتصلى جماعة في المسجد، ولا بأس أن تصلى في البيوت.

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الخثلان الكسوف الجزئي خسوف القمر صلاة الكسوف كسوف الشمس

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