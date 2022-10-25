الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
كورونا يجتاح كوريا الجنوبية وتسجيل 40 ألف إصابة يوميًا
تحذير طبي مهم.. «السل» أكبر قاتل معدٍ في العالم يضرب من جديد
خدمة اليوم.. خطوتان للاستعلام عن المستحقات التأمينية
«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة على هذه المناطق
توقعات الأرصاد.. سحب رعدية وضباب يعيق الرؤية في ثلاث مناطق
9 أنواع من الأطعمة والمشروبات للقضاء على رائحة الفم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

كورونا يجتاح كوريا الجنوبية وتسجيل 40 ألف إصابة يوميًا

كورونا يجتاح كوريا الجنوبية وتسجيل 40 ألف إصابة يوميًا

كورونا يجتاح كوريا الجنوبية وتسجيل 40 ألف إصابة يوميًا
٠٧:٤٣:٣٣ ص، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية بشكل حاد إلى أكثر من 40 ألف حالة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت انخفاضًا تدريجيًا في الأسبوع الماضي.

وسجلت البلاد 43 ألفًا و759 إصابة جديدة بكوفيد19-، بما في ذلك 71 إصابة من الخارج.

إجمالي عدد الحالات المصابة 

ووصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليونا و355 ألفًا و350 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية للأمراض والوقاية منها. كما أضافت البلاد 17 وفاة، لترتفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 29 ألفًا و17 وفاة.

اقرأ أيضًا:

كوريا الجنوبية تلغي شرط الفحص المسبق لكورونا بالنسبة للقادمين إليها

الكلمات الدلالية:
فيروس فيروس كورونا كورونا كوريا الجنوبية

مواد ذات صلة

المزيد
«التعليم» تعتمد أسبوعا واحدا لاختبارات نهاية العام المقبل

«التعليم» تعتمد أسبوعا واحدا لاختبارات نهاية العام المقبل

٠١:١١ ص، الأربعاء، ٢٤ أغسطس ٢٠١٦
بالصور.. تسويق عطور مصنّعة بأسماء ماركات عالمية في حائل

بالصور.. تسويق عطور مصنّعة بأسماء ماركات عالمية في حائل

٠٤:٥٧ م، الخميس، ٢٣ أكتوبر ٢٠١٤
ارتفاع وفيات حريق مستشفى الحرس الوطني بالمدينة إلى 5 (فيديو وصور)

ارتفاع وفيات حريق مستشفى الحرس الوطني بالمدينة إلى 5 (فيديو وصور)

١٠:١٣ ص، الثلاثاء، ٢٦ أغسطس ٢٠١٤
غضب بين طلاب «جامعة الطائف» لتحديد أحد اختباراتهم «فجراً»

غضب بين طلاب «جامعة الطائف» لتحديد أحد اختباراتهم «فجراً»

٠٧:٢٥ ص، الأثنين، ١٨ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *