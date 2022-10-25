كورونا يجتاح كوريا الجنوبية وتسجيل 40 ألف إصابة يوميًا

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ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية بشكل حاد إلى أكثر من 40 ألف حالة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت انخفاضًا تدريجيًا في الأسبوع الماضي.

وسجلت البلاد 43 ألفًا و759 إصابة جديدة بكوفيد19-، بما في ذلك 71 إصابة من الخارج.

إجمالي عدد الحالات المصابة

ووصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليونا و355 ألفًا و350 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية للأمراض والوقاية منها. كما أضافت البلاد 17 وفاة، لترتفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 29 ألفًا و17 وفاة.

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