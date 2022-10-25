كوب الشاي أو القهوة قد يضاعف الإصابة بسرطان المريء في هذه الحالة

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كشفت دراسة حديثة أن كوب الشاي أو القهوة قد يضاعف الإصابة بسرطان المريء في حال إذا كان ساخنًا جدًا.

وحذر الباحثون من أن الاستمتاع بفنجان ساخن جدًا من مشروبك المفضل قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

من جانبها، قالت الدكتورة ديبوراه لي، من Dr Fox Online Pharmacy: “أي شيء – طعام أو شراب – تزيد حرارته عن 43 درجة مئوية يمكن أن يحرق الجلد، وعند أكثر من 71 درجة مئوية سوف يحترق الجلد على الفور”.

سرطان المريء

وأضافت: “نظرًا لأن القهوة تحتاج إلى أن يتم تخميرها في درجات حرارة تتراوح بين 90 و96 درجة مئوية، فإن فنجان القهوة هذا قد يكون أكثر سخونة بما يكفي لإحداث حروق خطيرة في الجلد وخاصة الخلايا الحساسة التي تبطن المريء”.

وفي سياق متصل، نُشر بحث في مجلة Clinical Nutrition، يحذر أيضًا من أن المشروبات الساخنة يمكن أن تضاعف خطر الإصابة بهذا السرطان بمقدار ثلاثة أضعاف.

ودعت الطبيبة إلى عدم التسرع في شرب القهوة أو الشاي بدرجات حرارة مرتفعة للغاية، قائلة إن الانتظار لبضع دقائق حتى يبرد مشروبك المفضل، سيكون مفيدًا.

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