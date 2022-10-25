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خدمة اليوم.. خطوتان للاستعلام عن المستحقات التأمينية
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خدمة اليوم.. خطوتان للاستعلام عن المستحقات التأمينية

خدمة اليوم.. خطوتان للاستعلام عن المستحقات التأمينية

خدمة اليوم.. خطوتان للاستعلام عن المستحقات التأمينية
٠٧:٣١:١٦ ص، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات الاستعلام عن المستحقات التأمينية، حيث أوضح اتحاد الغرف أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتمكن المستفيد من التحقق من وجود مستحقات تأمينية لم تصرف لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن طريق هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – سجل الدخول على البوابة.

2 – اختر الاستعلام عن مستحقات تأمينية.

* المتطلبات:

1 – أن يكون المستفيد مشتركاً في نظام التأمينات الاجتماعية.

2 – استخدام  وسائل البحث المتعددة على موقع المؤسسة، أو الاطلاع على المستند الذي يحتوي على قائمة بكامل أسماء المستحقين.

* خدمة العملاء:

وأشار «خدمة العملاء» بـ اتحاد الغرف إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم «966112182222»، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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الكلمات الدلالية:
اتحاد الغرف التأمينات المستحقات التأمينية خدمة اليوم خطوات الاستعلام

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