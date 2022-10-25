تحذير طبي مهم.. «السل» أكبر قاتل معدٍ في العالم يضرب من جديد

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كشف خبير كبير في وكالة AFP، أن مرض السل (TB) أصبح مرة أخرى، أكبر عدوى قاتلة في العالم.

وقال ميل سبيغلمان، رئيس تحالف السل غير الربحي، إن مرض السل، مع الانخفاض المستمر في الوفيات الناجمة عن فيروس “كوفيد-19” على مستوى العالم، “استعاد التمّيز المشكوك فيه”، وفق موقع “روسيا اليوم”.

أكبر قاتل معد في العالم

وكان السل أكبر قاتل معدٍ في العالم قبل ظهور كورونا، حيث يموت 1.5 مليون شخص بسبب المرض كل عام.

ووفق إحصائية لتحالف السل، وهو منظمة غير ربحية تعمل على تطوير وتقديم أدوية سريعة المفعول وبأسعار معقولة ضد المرض، لا سيما في البلدان الفقيرة، فإن السل، بناء على معدل الوفيات السنوي، يقتل 4109 أشخاص يوميًا.

بينما يموت يوميًا بسبب كورونا 1449 شخصًا حاليًا، وفق إحصاء جامعة جونز هوبكنز، ولكن على عكس كورونا، يبدو أن هناك القليل من الاهتمام بمكافحة السل، بل وحتى يتضاءل هذا الاهتمام.

وكان لكورونا تأثير مدمر على الجهود المبذولة لمكافحة مرض السل، مع تولي مستشفيات السل رعاية كورونا، وحالات الإغلاق التي تمنع المرضى من القدوم للتشخيص والرعاية، ونتيجة لذلك تضخم عدد الوفيات السنوية من السل لأول مرة منذ عقد في عام 2020.

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