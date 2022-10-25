«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والأجزاء الغربية من منطقة حائل، كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تكوّن الضباب في الصباح

كما أنه لا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على عسير والباحة والأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر على الجزء الشمالي، وبسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وتصل إلى 40 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والجنوبي، ومن نصف المتر إلى المتر ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون جنوبية غربية إلى غربية، تتحول تدريجيًا لشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 20 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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