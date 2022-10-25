9 أنواع من الأطعمة والمشروبات للقضاء على رائحة الفم

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يعاني كثيرون من رائحة الفم المزعجة، وتسبب لهم ضيقا شخصيا، وربما حرجا وسط الناس، كما تتسبب بعض الأطعمة، وأبرزها البصل والثوم، في تكون رائحة كريهة للفم.

وقد تبقى الرائحة المزعجة حتى بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط جيدًا واستخدام غسول الفم. لأن الرائحة تنتقل عبر الدورة الدموية إلى الرئتين.

فيما أورد مقال نشره موقع “هيلث دايجست” المتخصص، 9 أنواع من الأطعمة والفاكهة والنباتات المنتشرة، تساعد في تحسين رائحة الفم، وهي:

1- التفاح

يعمل التفاح بنفس فاعلية النعناع والعلكة في مكافحة رائحة الفم السيئة.

2- الجزر

يمكن أن يكون الجزر إضافة جيدة إلى نظامك الغذائي، كما أنه يساعد في إنعاش أنفاسك ورائحة فمك، حسب “القبس”.

3- الكرز

هناك أنواع من البكتيريا التي تخلق نوعًا من الغازات ذات الرائحة تسمى “ميثيل مركابتان”، ويمكن للكرز أن يكسر غاز الميثيل مركابتان، مما يؤدي إلى تحسين رائحة الفم.

4- الزبادي

وجدت دراسة أن تناول الزبادي يوميًا قد يساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة لأنها تقضي على البكتيريا المسببة لهذه الرائحة.

5- الشاي

هناك أدلة تدعم فكرة أن شرب الشاي الأخضر أو الشاي الأسود يمكن أن يساعد في تحسين رائحة فمك. فالشاي الأخضر يعيق نمو البكتيريا الضارة.

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6- البقدونس

يشار إلى البقدونس على أنه علاج لرائحة الفم الكريهة، لأنه يقتل البكتيريا الموجودة في الفم.

7- الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مركب يسمى جينجيرول يؤثر على إنزيم معين موجود في الفم، مما يؤدي إلى تكوين مركبات مختلفة عن تلك التي تسبب الرائحة الكريهة.

8- القرفة

تساعد القرفة في علاج تغير الرائحة، فالقرفة ليست فقط ذات رائحة لطيفة، ولكنها تحتوي أيضا على زيت بخصائص مضادة للبكتيريا.

9- القرنفل

بالطبع، فكما هو مفيد في تقوية المناعة وتخثر الدم، يحتوي القرنفل على زيت الأوجينول الذي يقتل بكتيريا الفم المسؤولة عن الرائحة الكريهة.