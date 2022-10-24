وفاة فلسطينيَين وإصابة و15 آخرين برصاص الاحتلال في نابلس (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

توفي فلسطينيان وأصيب 15 آخرون على الأقل، فجر اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمدينة نابلس.

وأوضح مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، “إن الطواقم الطبية تعاملت مع شهيدين و14 إصابة بالرصاص الحي بينها إصابتان خطيرتان”.

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى رفيديا والمستشفى العربي بنابلس لتلقي العلاج اللازم.

وقالت وكالة “وفا” إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء بالبلدة القديمة من المدينة بعد أن تم قصفها، حيث سمع أصوات إطلاق نار وانفجارات وشوهدت أعمدة الدخان واللهب تنبعث من عدة أحياء.

وأكدت اندلاع مواجهات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة بمساندة طائرات مسيرة.

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