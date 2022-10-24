الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من هذا «الصابون».. يسبب السرطان

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حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، من خطورة صابون دوف، مؤكدة أنه ملوث ويسبب السرطان.

وأعلنت شركة يونيليفر بي إل سي البريطانية، سحب عدة علامات تجارية شهيرة للصابون الجاف إيروسول ، بما في ذلك شامبو دوف، بعد اكتشاف أنها ملوثة بمادة البنزين الكيميائي المسبب للسرطان.

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وأوضحت وكالة بلومبيرج أمس الإثنين، أن عملية السحب تشمل أيضا علامات تجارية مثل نيكسوس وسوف وتريزيميه وتيجي، المصنعة لشامبو روكاهوليك وبيد هيد دراي الجاف.

وأضافت الوكالة، أن عملية سحب هذه المنتجات تمت وفقا لتنويه نشرته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة الماضي.

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كذلك أعلنت يونيليفر سجب المنتجات المصنوعة قبل شهر أكتوبر 2021، حيث تثير هذه الخطوة الشكوك مجددا حول سلامة الإيروسول المستخدم في منتجات العناية الشخصية.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تحديد الشامبو الجاف بالرش في عبوات رذاذ جاف على أنه يسبب مشاكل صحية، حيث اختبرت شركة بروكتر وجامبل (بي أند جي) مجموعتها الكاملة من منتجات الإيروسول، وسحبت الشركة شامبو بانتين وهيربال إيسنسس الجاف في شهر ديسمبر، وذلك لتلوثهما بمادة البنزين.

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