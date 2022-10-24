إطلاق مبادرة تعظيم للعناية بالمصاحف في الحرمين الشريفين

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أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مبادرة تعظيم للعناية بالمصحف الشريف في الحرمين الشريفين، والتي تهدف إلى العناية بالمصحف الشريف وتعظيمه وإكرامه والحفاظ عليه .

وأكد الشيخ السديس، أن القيادة الرشيدة حفظها الله حرصت على العناية بكتاب الله وتعظيمه وطباعته والحفاظ عليه وكان لها العديد من الإسهامات في هذا المجال .

وأوضح الدكتور السديس أن هذه المبادرة من شأنها الإعانة في الحفاظ على كتاب الله في الحرمين الشريفين وفق توجهات ولاة الأمر حفظهم الله، داعيا الله أن يجزي القائمين على هذا المبادرة خير الجزاء .

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