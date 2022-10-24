«حصة احتياط» .. سبب طعن معلم كويتي لزميله

تواصل- فريق التحرير:

أقدم معلم كويتي على طعن زميله بآلة حادة ثلاث طعنات على مرأى من مدير المدرسة وزملائه أثناء كتابة تعهد بعدم تعرض أحدهما للآخر عقب صلحهما.

ونقلت صحيفة الراى الكويتية، تفاصيل الواقعة الصادمة عن مصدر تربوي، والذي أكد أن “حصة احتياط”، كانت سبب الخلاف الذي حصل بين مُعلمَي تربية بدنية في مدرسة حارثة بن سراقة الابتدائية.

وأضاف أن كل منهما طلب من الآخر أن يشغلها بدلاً منه، ما أفضى إلى طعن أحدهما لزميله.

وقال المصدر إن اختلاف المُعلّمَين تطور إلى اشتباك بالأيدي أوقفته إدارة المدرسة بتعهد خطي على الطرفين، لكن وفي أثناء كتابة التعهد فاجأ أحدهما زميله بثلاث طعنات سدّدها إليه بواسطة آلة حادة (حربة)، حتى صاح المدير وتدخل بقية المعلمين لإسعاف المطعون.

ونقلت الصحيفة، عن رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي، أنه تواصل مع خال المعلم المصاب، وأبلغه بأنه يرقد في العناية، بعد أن وصلت إحدى الطعنات إلى الرئة.

واستنكر الهولي الحادثة واعتبرها من السلوكيات الدخيلة على مجتمعنا والمنافية للشرع والأخلاق التي جُبلت عليها المؤسسات التربوية.

فيما أكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة جنبًا إلى جنب مع وزارة الداخلية والنيابة العامة.

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