الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
مفتي المملكة: الكسوف آية من آيات الله.. وصلاتها سنة مؤكدة
دراسة ألمانية تكشف مفاجأة: فيروس كورونا صنع في مختبر
«حصة احتياط» .. سبب طعن معلم كويتي لزميله
وظائف بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية في عدة تخصصات
«ألغى الحفل وأطعم المرضى والمساكين».. إشادات واسعة بما فعله عريس سوداني يوم زفافه
بعد ظهوره في المملكة.. «استشاري» يكشف عن حل بسيط لمواجهة متحور XBB

الرئيسية

 /

دولي

 /

«حصة احتياط» .. سبب طعن معلم كويتي لزميله

«حصة احتياط» .. سبب طعن معلم كويتي لزميله

«حصة احتياط» .. سبب طعن معلم كويتي لزميله
١٢:٥٣:٣٣ ص، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أقدم معلم كويتي على طعن زميله بآلة حادة ثلاث طعنات على مرأى من مدير المدرسة وزملائه أثناء كتابة تعهد بعدم تعرض أحدهما للآخر عقب صلحهما.

ونقلت صحيفة الراى الكويتية، تفاصيل الواقعة الصادمة عن مصدر تربوي، والذي أكد أن “حصة احتياط”، كانت سبب الخلاف الذي حصل بين مُعلمَي تربية بدنية في مدرسة حارثة بن سراقة الابتدائية.

وأضاف أن كل منهما طلب من الآخر أن يشغلها بدلاً منه، ما أفضى إلى طعن أحدهما لزميله.

وقال المصدر إن اختلاف المُعلّمَين تطور إلى اشتباك بالأيدي أوقفته إدارة المدرسة بتعهد خطي على الطرفين، لكن وفي أثناء كتابة التعهد فاجأ أحدهما زميله بثلاث طعنات سدّدها إليه بواسطة آلة حادة (حربة)، حتى صاح المدير وتدخل بقية المعلمين لإسعاف المطعون.

ونقلت الصحيفة، عن  رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي، أنه تواصل مع خال المعلم المصاب، وأبلغه بأنه يرقد في العناية، بعد أن وصلت إحدى الطعنات إلى الرئة.

واستنكر الهولي الحادثة واعتبرها من السلوكيات الدخيلة على مجتمعنا والمنافية للشرع والأخلاق التي جُبلت عليها المؤسسات التربوية.

فيما أكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة جنبًا إلى جنب مع وزارة الداخلية والنيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

أدخلته العناية المركزة.. طعن معلم كويتي بطعنات نافذة

الكلمات الدلالية:
طعن معلم مدرسة كويتية معلم كويتي وزارة الداخلية الكويتية

مواد ذات صلة

المزيد
ضحايا العبارة الكورية يتجاوزون 100 قتيل

ضحايا العبارة الكورية يتجاوزون 100 قتيل

٠٨:٠٦ ص، الثلاثاء، ٢٢ أبريل ٢٠١٤
تعرف على قائمة أفضل 10 جامعات على مستوى العالم

تعرف على قائمة أفضل 10 جامعات على مستوى العالم

٠٤:٢٢ م، الثلاثاء، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
البحرية الأمريكية تعتزم إطلاق «قوة من طائرات مسيرة» في الشرق الأوسط

البحرية الأمريكية تعتزم إطلاق «قوة من طائرات مسيرة» في الشرق الأوسط

٠٦:٥١ م، الأثنين، ٢١ فبراير ٢٠٢٢
واشنطن بوست: اليمين المتطرف في العالم يتودد لليهود ضد المسلمين

واشنطن بوست: اليمين المتطرف في العالم يتودد لليهود ضد المسلمين

٠٦:٠١ م، الثلاثاء، ٢٩ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *