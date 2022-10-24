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وظائف بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية في عدة تخصصات
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وظائف بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية في عدة تخصصات

وظائف بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية في عدة تخصصات

وظائف بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية في عدة تخصصات
١٢:٥٢:٤٣ ص، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية (جهة حكومية) بالمدينة المنورة عن فتح باب التوظيف لحملة الدبلوم فأعلى عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد (نظام العمل)، واشترط المجمع أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  •  باحث علمي.
  •  مفهرس.
  •  مهندس أمن سيبراني.
  •  معقم مخطوطات وكتب.
  •  مرشد متحفي.
  •  مدير إدارة الميزانية.
  •  مدير إدارة الاتصال المؤسسي.
  •  مجلد مخطوطات وكتب.
  •  مدير إدارة التشغيل والصيانة.

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التخصصات المتاحة:

  •  المحاسبة.
  •  الإعلام.
  •  الإدارة المالية.
  •  إدارة الأعمال.
  •  العلاقات العامة.
  •  التسويق.
  •  الكيمياء.
  •  علوم الحاسب.
  •  الأمن السيبراني.
  •  الهندسة الكهربائية.
  •  الهندسة الميكانيكية.
  •  اللغة العربية.
  •  العلوم الشرعية.
  •  الدراسات الإسلامية.
  •  علم المعلومات والمكتبات.
  •  تخصصات السياحة.

طريقة التقديم:

وأوضحت إدارة المجمع، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أكتوبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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