أبرزها «Apple TV» .. أبل ترفع رسوم تطبيقاتها الأوسع انتشارا

تواصل – فريق التحرير:

قررت شركة أبل الأمريكية، منتجة هواتف آيفون، رفع رسوم الاشتراك في تطبيقاتها الأوسع انتشارا، وأبرزها Apple TV، وApple One.

زيادة قدرها دولارين

وارتفعت تكلفة الاشتراك في Apple TV + 6.99 دولار في الشهر، أي أكثر من السعر السابق البالغ 4.99 دولارفي الشهر، حيث تم تسعير Apple TV + بشكل تنافسي مقابل خدمات البث الأخرى، والتي قامت بعضها أيضاً برفع الأسعار في الأشهر الأخيرة.

ورفعت Apple أيضا تكلفة الاشتراك في Apple One ، والتي تضيف مساحة تخزين وخدمة ألعاب Arcade ، من 14.95 دولار إلى 16.95 دولار، وكذلك سعر الاشتراك الفردي الشهري الآن في Apple Music 10.99 دولار، مقابل السعر السابق والذي يبلغ 9.99 دولار.

اقرأ أيضا:

لماذا خفضت «أبل» إنتاج iPhone 14 Plus‎‎

زيادة الأسعار وأزمة التضخم

وتفرض الإجراءات الاقتصادية، وأزمة التضخم العالمي، الزيادات في الأسعار في جميع أنحاء العالم، مما يجبر الشركات على رفع الأسعار بينما تحاول الحفاظ على طلب المستهلك، حسب “CNBC”.

وبسبب انخفاض الطلب، اضطرت “أبل” إلى خفض إنتاج هاتفها الجديد iPhone 14 Plus بنسبة 40% بعد أسبوعين فقط من إطلاقه في سبتمبر بسبب نقص الطلب بين المستهلكين.

واتخذت الشركة، قبل أقل من شهر، أول قرار مماثل بوقف تصنيع هاتفها iPhone 14 بسبب قلة الاهتمام وانخفاض الطلب عليه بين المستهلكين، حسب “بلومبرج”.