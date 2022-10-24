فريق من وكالة الطاقة الذرية في أوكرانيا للكشف عن مواد نووية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إرسال فريق من مفتشيها لزيارة مواقع أوكرانية للكشف عن أنشطة ومواد نووية غير معلنة.

أوكرانيا طلبت تفتيش مواقعها

وأوضحت وكالة الطاقة الذرية أنها تلقيت طلبا من أوكرانيا لإرسال مفتشين لموقعين زعمت روسيا وجود أنشطة نووية فيهما.

وأشارت الوكالة إلى أنها فتشت أحد الموقعين قبل شهر ولم تجد فيه أي أنشطة أو مواد نووية، حسب وسائل إعلام.

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وتتهم روسيا، غريمتها أوكرانيا، بالتحضير لاستخدام القنبلة القذرة في وقت قريب، وزعمت موسكو إن كييف دخلت المرحلة النهائية من تصنيع القنبلة المشعة، التي تدمر 1500 كيلومتر وتنشر الغبار الإشعاعي في الغلاف الجوي.

وردت كييف على مزاعم جارتها يتكذيب على مستوى عال، حين صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده لا تسعى لاستخدام أي سلاح نووي.

وقال زيلينسكي إن اتهامات موسكو بشأن استعداد كييف لاستخدام قنبلة قذرة، مرفوضة، وكتب مواقع التواصل الاجتماعي: “إذا كانت روسيا تقول إن أوكرانيا في صدد التحضير لأمر ما، فهذا يعني أمراً واحداً، أن روسيا سبق أن أعدت كل ذلك.