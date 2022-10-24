برنامج الابتعاث لـ «الصناعات العسكرية» يعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية فأعلى
تواصل – فريق التحرير:
أعلن برنامج الإيفاد والابتعاث لمنشآت قطاع الصناعات العسكرية فتح باب القبول والتسجيل، في التخصصات المتعلقة بقطاع الصناعات الدفاعية، بالتعاون مع أفضل الجامعات المحلية والعالمية، وذلك وفقاً للتفاصيل.
الفئة المستهدفة:
– خريجي الثانوية العامة.
– خريجي التعليم العالي.
– موظفي المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية والأمنية بالمملكة.
معايير الأهلية:
1- أن يكون المرشحـ/ـة سعودي الجنسية.
2- أن يحمل المرشحـ/ـة شهادة تخرج معتمدة وسجل أكاديمي. ويشترط معادلة الشهادة من الجهات المختصة إذا كانت الشهادة صادرة من جهة تعليمية خارج المملكة.
3- يتم اختيار المرشحين بالمفاضلة بينهم والأولوية للحاصلين على أعلى التقديرات التراكمية وأفضل النتائج الأكاديمية وذلك حسب عدد المقاعد المتاحة، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية من قبل المنشأت المشاركة في البرنامج.
4- يجب أن تكون مستندات المرشحـ/ـة دقيقة وسليمة أثناء عملية التسجيل، وسيتم استبعاد أي مرشحـ/ـة ثبت عدم دقة معلوماته المسجلة من خلال المستندات الرسمية التي تم تقديمها من قبله.
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الوثائق المطلوبة (باللغة الإنجليزية):
– صورة من الهوية الوطنية.
– سجل الدرجات.
– صورة من نتيجة اختبار التحصيلي.
– صورة من هوية العائلة.
– شهادة تخرج.
– صور جوازات سفر المرافقين (إن وجد).
– صورة من جواز السفر.
– صورة من نتيجة اختبار القدرات.
– معادلة الشهادة من الجهات المختصة إذا كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.
– صورة من اختبار القدرات الجامعيين (بالنسبة للراغبين على الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه).
موعد وطريقة التقديم:
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/16هـ الموافق 2022/11/10م، من خلال الرابط التالي: ( هنا ).