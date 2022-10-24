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برنامج الابتعاث لـ «الصناعات العسكرية» يعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية فأعلى

برنامج الابتعاث لـ «الصناعات العسكرية» يعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية فأعلى

برنامج الابتعاث لـ «الصناعات العسكرية» يعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية فأعلى
٠٢:١٠:٥٦ ص، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج الإيفاد والابتعاث لمنشآت قطاع الصناعات العسكرية فتح باب القبول والتسجيل، في التخصصات المتعلقة بقطاع الصناعات الدفاعية، بالتعاون مع أفضل الجامعات المحلية والعالمية، وذلك وفقاً للتفاصيل.

الفئة المستهدفة:

– خريجي الثانوية العامة.
– خريجي التعليم العالي.
– موظفي المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية والأمنية بالمملكة.

معايير الأهلية:

1- أن يكون المرشحـ/ـة سعودي الجنسية.
2- أن يحمل المرشحـ/ـة شهادة تخرج معتمدة وسجل أكاديمي. ويشترط معادلة الشهادة من الجهات المختصة إذا كانت الشهادة صادرة من جهة تعليمية خارج المملكة.
3- يتم اختيار المرشحين بالمفاضلة بينهم والأولوية للحاصلين على أعلى التقديرات التراكمية وأفضل النتائج الأكاديمية وذلك حسب عدد المقاعد المتاحة، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية من قبل المنشأت المشاركة في البرنامج.
4- يجب أن تكون مستندات المرشحـ/ـة دقيقة وسليمة أثناء عملية التسجيل، وسيتم استبعاد أي مرشحـ/ـة ثبت عدم دقة معلوماته المسجلة من خلال المستندات الرسمية التي تم تقديمها من قبله.

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الوثائق المطلوبة (باللغة الإنجليزية):

– صورة من الهوية الوطنية.
– سجل الدرجات.
– صورة من نتيجة اختبار التحصيلي.
– صورة من هوية العائلة.
– شهادة تخرج.
– صور جوازات سفر المرافقين (إن وجد).
– صورة من جواز السفر.
– صورة من نتيجة اختبار القدرات.
– معادلة الشهادة من الجهات المختصة إذا كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.
– صورة من اختبار القدرات الجامعيين (بالنسبة للراغبين على الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه).

موعد وطريقة التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/16هـ الموافق 2022/11/10م، من خلال الرابط التالي: ( هنا ).

الكلمات الدلالية:
برامج الابتعاث برنامج الإيفاد والابتعاث قطاع الصناعات الدفاعية منشآت قطاع الصناعات العسكرية

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