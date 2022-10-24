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طريقة سهلة لقياس طولك بواسطة الآيفون (فيديو)
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طريقة سهلة لقياس طولك بواسطة الآيفون (فيديو)

طريقة سهلة لقياس طولك بواسطة الآيفون (فيديو)

طريقة سهلة لقياس طولك بواسطة الآيفون (فيديو)
١٢:٥٩:٢٨ ص، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي طريقة سهلة لقياس الطول من خلال هاتف الآيفون.

وقال عبدالرحمن الهادي، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي الرسمي في “تويتر”، إن برنامج measure  أو القياس يستخدم في قياس طول الشخص”.

وأضاف أن البرنامج مجاني ويمكن استخدامه من خلال أجهزة آيفون 12 برو فما فوق، ويتم استخدام البرنامج من خلال توجيه الكاميرا تجاه الشخص ثم يظهر الطول بدقة”.

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الكلمات الدلالية:
برنامج measure برنامج قياس عبدالرحمن الهادي قياس الطول

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