طريقة سهلة لقياس طولك بواسطة الآيفون (فيديو)

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أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي طريقة سهلة لقياس الطول من خلال هاتف الآيفون.

وقال عبدالرحمن الهادي، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي الرسمي في “تويتر”، إن برنامج measure أو القياس يستخدم في قياس طول الشخص”.

وأضاف أن البرنامج مجاني ويمكن استخدامه من خلال أجهزة آيفون 12 برو فما فوق، ويتم استخدام البرنامج من خلال توجيه الكاميرا تجاه الشخص ثم يظهر الطول بدقة”.

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