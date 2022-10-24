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دراسة ألمانية تكشف مفاجأة: فيروس كورونا صنع في مختبر
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دراسة ألمانية تكشف مفاجأة: فيروس كورونا صنع في مختبر

دراسة ألمانية تكشف مفاجأة: فيروس كورونا صنع في مختبر

دراسة ألمانية تكشف مفاجأة: فيروس كورونا صنع في مختبر
١٢:٥٦:٣٦ ص، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال  ثلاثة باحثين ألمان إنهم أجروا دراسة، توصلوا من خلالها، إلى دليل يفيد بأن فيروس كورونا المستجد، الذي عرف باسم “كوفيد-19” تم تصنيعه مخبريا.

صنع داخل مختبر

وذكر العلماء المشاركون في الدراسة أن 99.9% من الفيروس تم صنعه وإنتاجه داخل مختبر، وربما كان نسخة من أحد الفيروسات الطبيعية، جرى التلاعب بها بشكل متعمد، حسب تقرير بثته قناة “الحدث”.

وأوضح باحث أن الدراسة قدمت دليلا على أن الأساليب التي استخدمت لصنع فيروس كورونا تستخدم بطريقة مشابهة جدا لدى المختبرات المتخصصة في لإنتاج الفيروسات الاصطناعية.

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روسيا تتهم أمريكا صراحة

ونشرت وسائل إعلام روسية، قبل نحو أسبوع، يتهم جامعة بوسطن الأمريكية، صراحة، بتصنيع سلالة فتاكة من فيروس كورونا.

فيما نقلت وكالة نوفوستي الروسية، تصريحات لعالم ألماني هو فالنتين بروتيل، في حديث لقناة التلفزيون الألمانية “n-tv” قوله “تظهر نتائجنا أن هذا الفيروس مصنّع بنسبة 99.9%، وربما يكون نسخة تم التلاعب بها من فيروس طبيعي”.

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