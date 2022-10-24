الدولار يرتفع والجنيه الاسترليني يصعد بحذر

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صعد الدولار الأمريكي، اليوم، 0.72% إلى 111.91 مقابل سلة من ست عملات رئيسية، في ظل تصريحات رئيس وزراء اليابان، فوميد كيشيدا، بأن حكومة بلاده ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد التقلبات المتزايدة في أسعار صرف

في حين شهد أداء الجنيه الإسترليني تقلبات، بعدما استقر حزب المحافظين البريطاني على زعيمه الثالث هذا العام، ريتشي سوناك؛ بينما تراجع في الخارج إلى مستوى قياسي.

الين أمام الدولار الآن

تراجع الين الياباني إلى 149.70 للدولار، الليلة، قبل أن يرتفع إلى 145.28 في غضون دقائق، في تحرك يشير إلى أن بنك اليابان المركزي قد تدخل مرة أخرى، نيابة عن وزارة المالية اليابانية.

وكان أحدث تداول للين عند 148.825، منخفضا 0.71% مقابل الدولار، حسب “Investing”.

في الوقت الذي حافظ فيه الدولار على ارتفاعه، بعد تكهنات تدخل بنك اليابان، لكنه انخفض لفترة وجيزة، بعد أن أظهرت بيانات انكماش نشاط الشركات الأمريكية للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر الجاري.

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الاسترليني واليورو

وارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تداول 0.01% إلى 1.13105 دولار، مقارنة مع أعلى مستوى له خلال الليل والذي بلغ أكثر من 1.14 دولار.

فيما جاء أحدث تداول لليورو مرتفعا 0.18% عند 0.988 دولار، في حين انخفض الصيني في الخارج إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار عند 7.3322.