الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
حرمان طالبة مسلمة في بريطانيا من حضور الحصص بسبب طول ملابسها
الدولار يرتفع والجنيه الاسترليني يصعد بحذر
هل تعاد صلاة الكسوف أم تصلى مرة واحدة؟
رسميًا.. إجبار «آبل» على تغيير شواحن «آيفون» لهذه الأسباب
توجيه لأئمة المساجد في جميع مناطق المملكة بإقامة صلاة الكسوف عند مشاهدة الخسوف
البنتاجون: أوكرانيا ستستلم منظومة «ناسماس» الصاروخية في هذا الموعد

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

الدولار يرتفع والجنيه الاسترليني يصعد بحذر

الدولار يرتفع والجنيه الاسترليني يصعد بحذر

الدولار يرتفع والجنيه الاسترليني يصعد بحذر
١٢:٠٢:٥١ ص، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

صعد الدولار الأمريكي، اليوم، 0.72% إلى 111.91 مقابل سلة من ست عملات رئيسية، في ظل تصريحات رئيس وزراء اليابان، فوميد كيشيدا، بأن حكومة بلاده ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد التقلبات المتزايدة في أسعار صرف الين.

في حين شهد أداء الجنيه الإسترليني تقلبات، بعدما استقر حزب المحافظين البريطاني على زعيمه الثالث هذا العام، ريتشي سوناك؛ بينما تراجع اليوان الصيني في الخارج إلى مستوى قياسي.

الين أمام الدولار الآن

تراجع الين الياباني إلى 149.70 للدولار، الليلة، قبل أن يرتفع إلى 145.28 في غضون دقائق، في تحرك يشير إلى أن بنك اليابان المركزي قد تدخل مرة أخرى، نيابة عن وزارة المالية اليابانية.

وكان أحدث تداول للين عند 148.825، منخفضا 0.71% مقابل الدولار، حسب “Investing”.

في الوقت الذي حافظ فيه الدولار على ارتفاعه، بعد تكهنات تدخل بنك اليابان، لكنه انخفض لفترة وجيزة، بعد أن أظهرت بيانات انكماش نشاط الشركات الأمريكية للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر الجاري.

اقرأ أيضا:

الجنيه الإسترليني يرتفعُ مقابل الدولار واليورو.. وهذه أسعار العملات والمعادن والنفط

الاسترليني واليورو

وارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تداول 0.01% إلى 1.13105 دولار، مقارنة مع أعلى مستوى له خلال الليل والذي بلغ أكثر من 1.14 دولار.

فيما جاء أحدث تداول لليورو مرتفعا 0.18% عند 0.988 دولار، في حين انخفض اليوان الصيني في الخارج إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار عند 7.3322.

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار العملات الأجنبية أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الجنيه الاسترليني الدولار يرتفع سعر الدولار سعر اليورو

مواد ذات صلة

المزيد
ساما: الاحتياطيات الأجنبية تعادل 16 ضعف المعدل العالمي.. وتكفي 4 أعوام

ساما: الاحتياطيات الأجنبية تعادل 16 ضعف المعدل العالمي.. وتكفي 4 أعوام

١٠:٥٢ ص، الأحد، ١٩ نوفمبر ٢٠١٧
طلبات تصفية وقائية لـ 6 شركات ولجنة الإفلاس تتخذ هذا القرار

طلبات تصفية وقائية لـ 6 شركات ولجنة الإفلاس تتخذ هذا القرار

١٢:١٩ م، الأثنين، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
النفط يتراجع بعد قفزة قوية مع عودة التركيز على المحادثات الإيرانية

النفط يتراجع بعد قفزة قوية مع عودة التركيز على المحادثات الإيرانية

١١:٣٦ ص، الخميس، ٠٢ أبريل ٢٠١٥
«الصندوق العقاري» يقدم أكثر من مليون قرض في 4300 مدينة وبلدة

«الصندوق العقاري» يقدم أكثر من مليون قرض في 4300 مدينة وبلدة

١١:١٥ ص، الأربعاء، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *