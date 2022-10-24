حرمان طالبة مسلمة في بريطانيا من حضور الحصص بسبب طول ملابسها

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بعد أيام من تعرض طالبة مسلمة في مدرسة للتعليم الثانوي بفرنسا إلى الاعتداء وإلقاء حجابها في سلة المهملات وتمزيق مصحفها داخل المدرسة، لم تسلم طالبة مسلمة في إحدى مدارس بريطانيا من اضطهاد عنصري داخل مدرستها.

وتعرضت طالبة في إحدى مدارس مدينة بيدفورد في بريطانيا، إلى المنع من حضور الحصص الدراسية بسبب تنورتها الطويلة.

وحسب وسائل إعلام مختلفة، عبّرت عائلة مسلمة عن استيائها من منع إحدى المدارس في مدينة بيدفورد في بريطانيا لابنتها المحجبة من حضور الحصص الدراسية بسبب ارتدائها “تنورة طويلة”.

وقالت إن المدرسة اتخذت قرارًا بإيقافها عن الدراسة 3 أسابيع “لعدم التزامها بسياسة الزي المدرسي”.

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ونشر شقيق الفتاة ويدعى ضياء الحاج، على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، صورة لشقيقته مرتدية الزي المدرسي وقال إن المدرسة تطالب الطالبات بارتداء تنانير في مستوى الركبة، ولكن أخته ذات الـ14 عامًا، ترتدي تنورة أطول مراعاة للمظهر الإسلامي.

وأضاف”الحاج”: “نريد فقط ممارسة ديننا بشكل سلمي، فارتداء تنورة طويلة لن يسبب أي ضرر على عقول الطلاب، وبالتأكيد لن يعطل تعليم أقرانها”.