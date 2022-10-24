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احذر الأشعة فوق البنفسجية.. نصيحة مهمة لحماية العين أثناء الكسوف
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احذر الأشعة فوق البنفسجية.. نصيحة مهمة لحماية العين أثناء الكسوف

احذر الأشعة فوق البنفسجية.. نصيحة مهمة لحماية العين أثناء الكسوف

احذر الأشعة فوق البنفسجية.. نصيحة مهمة لحماية العين أثناء الكسوف
٠١:١٢:٣٥ ص، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، من خطورة النظر مباشرة إلى الشمس في حالة الكسوف، موضحة أن استخدام النظارات الشمسية للنظر إلى الكسوف لا يحمي العين من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.

وأضافت أن النظر إلى الكسوف من خلال جهاز التلسكوب لا يمنع وصول أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة إلى العين، إلا إذا كان الجهاز يحتوي على فلاتر ومرشحات خاصة لهذا الغرض.

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وتابعت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، أن النظر مباشرة للكسوف دون ارتداء نظارة مخصصة أو أجهزة خاصة لحماية العين يمكن أن يسبب حرق لمركز الإبصار بالشبكية وتلفا لخلايا الشبكية بسبب ما يسمى “عمى الكسوف”، دون الشعور بالألم، ولا يتم ملاحظة التأثيرات لعدة ساعات بعدها، وقد يلاحظ المصاب:

صعوبة في تمييز الأشكال

بقع سوداء في مجال الرؤية

رؤية ضبابية

الحساسية من الضوء

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الشمس الكسوف كسوف الشمس مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

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