هل تعاد صلاة الكسوف أم تصلى مرة واحدة؟

تواصل – فريق التحرير:

أجاب الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، عن سؤال: هل لجماعة المصلين أن يكرروا صلاة الخسوف والكسوف إذا لم ينكشف ما بهم؟

حكم إعادة صلاة الكسوف

وقال الخضير، صلاة الكسوف والخسوف إذا وجد سببهما وهو ذهاب ضوء أحد النيّرين –الشمس والقمر- أو بعضه، فالناس يفزعون إلى الصلاة، ويدعون الله -جل وعلا-، ويتصدقون، ويعتقون حتى ينكشف ما بهم، لكن إذا صلوا الصلاة المشروعة المتسمة بالطول اقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- ثم سلم الإمام وهو لم ينكشف فإن الصلاة لا تعاد.

فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاها مرة واحدة، ومع ذلك يتمون الوقت حتى ينكشف ما بهم بالدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله -جل وعلا-، وأما الصلاة فلا تعاد.

اقرأ أيضا:

أهم 10.. موعد صلاة الكسوف غدًا و20 مصابا في حادث الطائف

إقامة صلاة الكسوف غدا.. تعرف على حكمها وصفتها وكيفية أدائها

موعد إقامة صلاة الكسوف

وأعلنت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين أن موعد إقامة صلاة الكسوف في المسجد الحرام يوم الثلاثاء ستكون عند الساعة 1:45 ظهراً، وإمام صلاة الكسوف الشيخ د.بندر بليلة.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة، أعلنت أن كامل مناطق المملكة، تشهد كسوفا جزئيا للشمس بكافة مراحله ولكن بنسب متفاوتة، وذلك يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444 الموافق 25 من أكتوبر.

يوم الجمعة يضطر الناس للصلاة في الشارع فماذا عن الصفوف المعوجة؟ الخضير يجيب

عاجل.. الإعلان عن موعد صلاة الكسوف غدًا في المسجد الحرام

صفة صلاة الكسوف وحكمها

قال العلامة ابن باز -رحمه الله- إن النبي ﷺ بيّن بفعله عليه الصلاة والسلام، حكم صلاة الكسوف، وهي سنة مؤكدة إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، سواء ذهب النور كله أو بعض النور، فإن السنة أن يصلي المسلمون ركعتين، في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان.