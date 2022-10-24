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توجيه لأئمة المساجد في جميع مناطق المملكة بإقامة صلاة الكسوف عند مشاهدة الخسوف
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توجيه لأئمة المساجد في جميع مناطق المملكة بإقامة صلاة الكسوف عند مشاهدة الخسوف

توجيه لأئمة المساجد في جميع مناطق المملكة بإقامة صلاة الكسوف عند مشاهدة الخسوف

توجيه لأئمة المساجد في جميع مناطق المملكة بإقامة صلاة الكسوف عند مشاهدة الخسوف
١١:١٩:٥٠ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أئمة المساجد في جميع مناطق المملكة بإقامة صلاة الكسوف عند مشاهدة كسوف الشمس ظهر غد الثلاثاء ٢٩ / ٣ /١٤٤٤هـ..

وأعلنت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين أن موعد إقامة صلاة الكسوف في المسجد الحرام يوم غد الثلاثاء ستكون عند الساعة 1:45 ظهراً، وإمام صلاة الكسوف الشيخ د.بندر بليلة.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة، أعلنت أن كامل مناطق المملكة، تشهد كسوفا جزئيا للشمس بكافة مراحله ولكن بنسب متفاوتة، وذلك يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444 الموافق 25 من أكتوبر.

إقامة صلاة الكسوف غدا.. تعرف على حكمها وصفتها وكيفية أدائها

الكلمات الدلالية:
أئمة المساجد السعودية دعاء الكسوف صلاة الكسوف

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