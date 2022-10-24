إنزال وحرق العلم الإيراني .. والمظاهرات تجتاح البلاد

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات السوشيال ميديا، قيام متظاهرين بإنزال العلم الإيراني وحرقه في مدينة زنجان، شمالي غرب إيران.

كما أحرق متظاهرون بالعاصمة طهران، تمثالا، لقائد الحرس الثوري السابق، قاسم سليماني، الذي قتل في غارة جوية.

حراك الطلاب مستمر

تستمر التحركات الطلابية في إيران تنديداً بقتل السلطات للطلاب والطالبات واعتقال المئات منهم خلال الاحتجاجات المستمرة على مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق بطهران.

وشهدت جامعة همدان للتكنولوجيا في حرم الجامعة مظاهرات، تندد بمقتل الطالبة ناجين عبد المالكي عقب تعرضها للضرب بالهراوات على يد قوات الأمن خلال قمعهم تظاهرة طلابية في همدان يوم الأربعاء في 12 أكتوبر.

فيما دعت مجموعة “شباب أحياء طهران”المواطنين الإيرانيين للنزول إلى الشوارع يوم الأربعاء المقبل الساعة 11:00 صباحًا وفي الأيام التالية الساعة 3:00 في أحياء العاصمة طهرانـ وجميع أنحاء إيران، لمواصلة التظاهرات ضد نظام الجمهورية الإسلامية

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ادعاءات القضاء الإيراني

وزعم القضاء الإيراني أن موت الطالبة ناجين عبد المالكي لا علاقة له بالاحتجاجات الجارية في البلاد، وأنها توفيت بسبب “تناول المشروبات الكحولية المسمومة”، بينما يؤكد زملاؤها في جامعة همدان أنها قتلت بضرب هراوات الشرطة، حسب “إيران إنترناشيونال”.

اعتقالات النشطاء في إيران

في سياق خر، نشر أكثر من 500 طبيب أسنان إيراني بيانا طالبوا فيه بالإفراج عن فاطمة مشهدي عباس ، طبيبة الأسنان والأستاذة بجامعة بهشتي. أختطف قوات الأمن الإيرانية هذه الأستاذة الجامعية من شوارع طهران وتقول بعض التقارير غير المؤكدة أنها نقلت الآن إلى سجن إيفين سيء السمعة.

وواصل الطلاب حراحكم في مدينة شهر كرد، وفي جامعة نصير الدين الطوسي، طرد الطلاب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، واشتعلت الاحتجاجات في جامعات القنيطرة، وتشمران، همدان، وغيرها.

استقالة ومحاولة اختطاف

أعلن بهزاد رحيمي، ممثل مدينتي سقز وبانيه في البرلمان الايراني، استقالته رسميًا من البرلمان، حسب ما أوردته حسابات نشطاء على “تويتر”.

فيما أحبطت محاولة اختطاف أحد المعارضين للنظام الإيراني على يد عناصر أجهزة الاستخبارات الإيرانية وهو لاعب كرة قدم بارز من إحدى الدول المحيطة بإيران.