رسميًا.. إجبار «آبل» على تغيير شواحن «آيفون» لهذه الأسباب

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أعطى الاتحاد الأوروبي اليوم الموافقة النهائية على التشريع الذي سيجبر شركات التكنولوجيا مثل آبل Apple، ومنتجاتها كـ “آيفون” على التحول إلى الشاحن المشترك USB-C عبر مجموعة واسعة من الأجهزة.

وأعطى المجلس الأوروبي اليوم موافقة البرلمان الأوروبي على توجيه الشاحن المشترك، ووضع اللمسات الأخيرة على الإجراء التشريعي الذي سيجعل منفذ USB-C إلزاميًا لمجموعة كبيرة من الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الآيفون و «إير بودز» AirPods، قبل نهاية عام 2024.

الأجهزة المشمولة بالقرار

تشمل الأجهزة المستفيدة من التشريع الأوروبي، جميع الهواتف المحمولة الجديدة، والأجهزة اللوحية، والكاميرات الرقمية، وسماعات الرأس، ووحدات ألعاب الفيديو المحمولة، وسماعات الأذن، وأجهزة اللاب توب، التي يمكن إعادة شحنها عبر كابل سلكي، وغيرها إذ يجب أن يحتوي على منفذ USB-C.

التنفيذ فعليًا بعد 24 شهرًا

تم اعتماد التوجيه رسميًا الآن ومن المقرر نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، سيدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من نشره، وسيتم تطبيق القواعد فعليا بعد 24 شهرًا من هذا التاريخ.

وسيتم إعفاء المنتجات التي يتم طرحها للبيع قبل تاريخ تقديم الطلب ويمكن الاستمرار في بيعها بعد هذه النقطة.

أسباب القرار- حسب المجلس الأوروبي-:

1- هذه الخطوة ستقلل من النفايات الإلكترونية.

2- تعالج استدامة المنتج.

3- ستجعل استخدام الأجهزة المختلفة أكثر ملاءمة.