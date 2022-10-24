الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
رسميًا.. إجبار «آبل» على تغيير شواحن «آيفون» لهذه الأسباب
توجيه لأئمة المساجد في جميع مناطق المملكة بإقامة صلاة الكسوف عند مشاهدة الخسوف
البنتاجون: أوكرانيا ستستلم منظومة «ناسماس» الصاروخية في هذا الموعد
أهم 10.. موعد صلاة الكسوف غدًا و20 مصابا في حادث الطائف
كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد «XBB».. نصائح مهمة للوقاية
الباحة.. سيول عارمة في «وادي رما» بتهامة (فيديو)

الرئيسية

 /

تقنية

 /

رسميًا.. إجبار «آبل» على تغيير شواحن «آيفون» لهذه الأسباب

رسميًا.. إجبار «آبل» على تغيير شواحن «آيفون» لهذه الأسباب

رسميًا.. إجبار «آبل» على تغيير شواحن «آيفون» لهذه الأسباب
١١:٢٢:٤٣ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعطى الاتحاد الأوروبي اليوم الموافقة النهائية على التشريع الذي سيجبر شركات التكنولوجيا مثل آبل Apple، ومنتجاتها كـ “آيفون” على التحول إلى الشاحن المشترك USB-C عبر مجموعة واسعة من الأجهزة.

وأعطى المجلس الأوروبي اليوم موافقة البرلمان الأوروبي على توجيه الشاحن المشترك، ووضع اللمسات الأخيرة على الإجراء التشريعي الذي سيجعل منفذ USB-C إلزاميًا لمجموعة كبيرة من الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الآيفون و «إير بودز» AirPods، قبل نهاية عام 2024.

الأجهزة المشمولة بالقرار

تشمل الأجهزة المستفيدة من التشريع الأوروبي، جميع الهواتف المحمولة الجديدة، والأجهزة اللوحية، والكاميرات الرقمية، وسماعات الرأس، ووحدات ألعاب الفيديو المحمولة، وسماعات الأذن، وأجهزة اللاب توب، التي يمكن إعادة شحنها عبر كابل سلكي، وغيرها إذ يجب أن يحتوي على منفذ USB-C.

التنفيذ فعليًا بعد 24 شهرًا

تم اعتماد التوجيه رسميًا الآن ومن المقرر نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، سيدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من نشره، وسيتم تطبيق القواعد فعليا بعد 24 شهرًا من هذا التاريخ.

وسيتم إعفاء المنتجات التي يتم طرحها للبيع قبل تاريخ تقديم الطلب ويمكن الاستمرار في بيعها بعد هذه النقطة.

أسباب القرار- حسب المجلس الأوروبي-:

1- هذه الخطوة ستقلل من النفايات الإلكترونية.
2- تعالج استدامة المنتج.
3- ستجعل استخدام الأجهزة المختلفة أكثر ملاءمة.

الكلمات الدلالية:
آبل آيفون المجلس الأوروبي شاحن آيفون

مواد ذات صلة

المزيد
ماذا تفعل إذا ظهرت لك رسالة «تم اكتشاف فيروسات على جهاز آيفون» ..شاهد الحل هنا

ماذا تفعل إذا ظهرت لك رسالة «تم اكتشاف فيروسات على جهاز آيفون» ..شاهد الحل هنا

٠٥:٢٧ م، الأثنين، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٠
برامج خبيثة تُعطّل هواتف أندرويد لطلب “فدية”

برامج خبيثة تُعطّل هواتف أندرويد لطلب “فدية”

٠١:٥٤ م، السبت، ٢٣ أغسطس ٢٠١٤
“آبل” تنفي اختراق “آي كلاود” في قضية الصور المُسرّبة

“آبل” تنفي اختراق “آي كلاود” في قضية الصور المُسرّبة

١٢:٣٥ م، الأربعاء، ٠٣ سبتمبر ٢٠١٤
قراصنة «يفضحون» 81 ألف محادثة خاصة بـ«فيسبوك»

قراصنة «يفضحون» 81 ألف محادثة خاصة بـ«فيسبوك»

٠٦:٣٢ م، الأحد، ٠٤ نوفمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *