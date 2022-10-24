بعد ظهوره في المملكة.. «استشاري» يكشف عن حل بسيط لمواجهة متحور XBB

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قال طبيب الأسرة سعود الشهري، إن وزارة الصحة لاحظت ارتفاع حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وتعرض الفئات الأكثر خطورة للمضاعفات الشديدة، ورصد متحور xbb في بعض العينات الإيجابية للمصابين بفيروس كورونا.

وأضاف “الشهري”، في فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الحل ببساطة هو ارتداء الكمامة في 3 أماكن هي :

– إذا كنت في مكان فيه تجمع.

– إذا كنت مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة.

– إذا كنت داخل منشأة صحية.

كما نصح “الشهري” بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، موضحًا أن أن المتحور XBB من ذرية “أوميكرون”، والحل ببساطة أخذ لقاح كورونا واستكمال الجرعات، مع الحرص على ارتداء الكمامة.

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