البنتاجون: أوكرانيا ستستلم منظومة «ناسماس» الصاروخية في هذا الموعد

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أوعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون، أن أوكرانيا ستستلم منظومة “ناسماس” الصاروخية خلال أسبوعين تقريبا.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن روسيا ستواجه عواقب إذا استخدمت القنبلة القذرة أو قنبلة نووية في أوكرانيا.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنه لا حاجة لتعديل وضعنا النووي ولا مؤشرات على استخدام موسكو أسلحة نووية في أوكرانيا”.

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