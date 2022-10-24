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البنتاجون: أوكرانيا ستستلم منظومة «ناسماس» الصاروخية في هذا الموعد
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البنتاجون: أوكرانيا ستستلم منظومة «ناسماس» الصاروخية في هذا الموعد

البنتاجون: أوكرانيا ستستلم منظومة «ناسماس» الصاروخية في هذا الموعد

البنتاجون: أوكرانيا ستستلم منظومة «ناسماس» الصاروخية في هذا الموعد
١٠:١٦:٢٦ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون، أن أوكرانيا ستستلم منظومة “ناسماس” الصاروخية خلال أسبوعين تقريبا.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن روسيا ستواجه عواقب إذا استخدمت القنبلة القذرة أو قنبلة نووية في أوكرانيا.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنه لا حاجة لتعديل وضعنا النووي ولا مؤشرات على استخدام موسكو أسلحة نووية في أوكرانيا”.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا البنتاغون روسيا منظومة ناسماس

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