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الباحة.. سيول عارمة في «وادي رما» بتهامة (فيديو)
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الباحة.. سيول عارمة في «وادي رما» بتهامة (فيديو)

الباحة.. سيول عارمة في «وادي رما» بتهامة (فيديو)

الباحة.. سيول عارمة في «وادي رما» بتهامة (فيديو)
١٠:١١:٥٢ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول بوادي رما في تهامة بمنطقة الباحة.

وأظهر المقطع المتداول، جريان السيول في وادي رما، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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الكلمات الدلالية:
الباحة سيول سيول عارمة وادي رما

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