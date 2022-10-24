أدهم نابلسي: عودتي للغناء مستحيل.. ووجدت الراحة النفسية في الصلاة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

قرر الشاب الأردني أدهم نابلسي الذي أعلن اعتزال الغناء مؤخرًا طاعة لله، أن يخرج على الجمهور للرد على العديد من الأسئلة التي أثيرت بعد اعتزاله.

وظهر “نابلسي” في فيديو عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، مشددًا على استحالة عودته للغناء مرة أخرى، وذلك في رده على الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول عودته للغناء.

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وقال أدهم نابلسي، إنّه كان يُعاني مشاكل نفسية كثيرة، لكنه كان سعيداً أمام الجمهور والمعجبين في حفلاته، موضحاً أنه في نهاية كل يوم، كان يعود إلى غرفته ليبقى وحيداً، إذ كان متعباً جداً.

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وتابع: “الحمد لله، أنا اليوم في ذروة سعادتي وأنا مرتاحٌ مع نفسي ومع عائلتي، وبصراحة، وجدت العزاء في الصلاة”.

وعن ردّة فعل الأهل والأصدقاء حول قرار اعتزاله، فقال: “تلقيت الدعم والتشجيع، مع العلم أن البعض كان يخاف من هذا القرار، لكنني شرحتُ الأمر”، مشيراً إلى أنّ والدته هي من شجعته على المشاركة في برنامج المواهب X Factor، وكانت أيضاً من أكثر الأشخاص دعماً له في قرار الاعتزال.