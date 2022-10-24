الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
أدهم نابلسي: عودتي للغناء مستحيل.. ووجدت الراحة النفسية في الصلاة (فيديو)
أول رئيس وزراء بريطاني من أصل آسيوي.. من هو ريشي سوناك؟
صندوق الاستثمارات العامة يؤسس شركة سوق الكربون الطوعي
وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في الدورة الثامنة لمنتدى داكار الدولي حول السلام والأمن
الديوان الملكي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
الدفاع المدني ينقذ عائلة من حريق اندلع بمنزلهم في ينبع

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

أدهم نابلسي: عودتي للغناء مستحيل.. ووجدت الراحة النفسية في الصلاة (فيديو)

أدهم نابلسي: عودتي للغناء مستحيل.. ووجدت الراحة النفسية في الصلاة (فيديو)

أدهم نابلسي: عودتي للغناء مستحيل.. ووجدت الراحة النفسية في الصلاة (فيديو)
١٠:٠٣:٠٦ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

قرر الشاب الأردني أدهم نابلسي الذي أعلن اعتزال الغناء مؤخرًا طاعة لله، أن يخرج على الجمهور للرد على العديد من الأسئلة التي أثيرت بعد اعتزاله.

وظهر “نابلسي” في فيديو عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، مشددًا على استحالة عودته للغناء مرة أخرى، وذلك في رده على الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول عودته للغناء.

اقرأ ايضًا:

فيديو للفنان المعتزل «أدهم نابلسي» وهو يتلو القرآن للحصول على شهادة في التجويد

وقال أدهم نابلسي، إنّه كان يُعاني مشاكل نفسية كثيرة، لكنه كان سعيداً أمام الجمهور والمعجبين في حفلاته، موضحاً أنه في نهاية كل يوم، كان يعود إلى غرفته ليبقى وحيداً، إذ كان متعباً جداً.

اقرأ أيضًا:

تلاوة خاشعة.. أدهم نابلسي يؤم المصلين بعد اعتزال الغناء (فيديو جديد)

وتابع: “الحمد لله، أنا اليوم في ذروة سعادتي وأنا مرتاحٌ مع نفسي ومع عائلتي، وبصراحة، وجدت العزاء في الصلاة”.

وعن ردّة فعل الأهل والأصدقاء حول قرار اعتزاله، فقال: “تلقيت الدعم والتشجيع، مع العلم أن البعض كان يخاف من هذا القرار، لكنني شرحتُ الأمر”، مشيراً إلى أنّ والدته هي من شجعته على المشاركة في برنامج المواهب X Factor، وكانت أيضاً من أكثر الأشخاص دعماً له في قرار الاعتزال.

مواد ذات صلة

المزيد
البنك الأهلي يُنهي خدمات حارس الأمن المعتدي على المسن (فيديو)

البنك الأهلي يُنهي خدمات حارس الأمن المعتدي على المسن (فيديو)

٠٨:١٥ م، الثلاثاء، ٠٥ يناير ٢٠١٦
ارتفاع عالمي في أسعار الدواجن ومنتجاتها.. ما الأسباب؟

ارتفاع عالمي في أسعار الدواجن ومنتجاتها.. ما الأسباب؟

١١:٣٠ ص، الأحد، ٢٩ مايو ٢٠٢٢
تدشين بوابة «العمل الحر».. اعتماد 123 مهنة وهذه طريقة إصدار الوثيقة

تدشين بوابة «العمل الحر».. اعتماد 123 مهنة وهذه طريقة إصدار الوثيقة

٠٤:٣٥ م، الجمعة، ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩
«الصندوق العقاري»: آلية الصرف الجديدة تنهي تعثر المواطنين في عملية البناء

«الصندوق العقاري»: آلية الصرف الجديدة تنهي تعثر المواطنين في عملية البناء

١٠:٢٩ ص، الأحد، ١٤ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *