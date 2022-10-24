الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
21 وظيفة شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. رابط التقديم
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21 وظيفة شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. رابط التقديم

21 وظيفة شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. رابط التقديم

21 وظيفة شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. رابط التقديم
١٠:١١:١٣ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية  توفر 21 وظيفة متنوعة للرجال والنساء حملة الثانوية، والدبلوم، والبكالوريوس فأعلى، للعمل في كل من الرياض، وجدة، والاحساء.

 المسميات الوظيفية:

– مشغل رسومات أول (للرجال والنساء – الرياض) – مساعد إداري ثالث (للرجال والنساء – الاحساء)

– داعم فني ثاني (للرجال والنساء – جدة) – أخصائي استقطاب مواهب ثالث (للرجال والنساء – جدة) – منسق أول الدورات المتقدمة لإنقاذ مصابي الحوادث (للرجال والنساء – جدة)

– كاتب طبي (للرجال والنساء – جدة) – مساعد إداري ثالث (للنساء – جدة) – مسؤول شؤون الطلاب (للرجال والنساء – الرياض) – مسؤول بطاقات الموظفين ثاني (للرجال والنساء – الاحساء) – مشغل غرفة الانذار من الحريق (للرجال والنساء – الرياض) – موظف مراقب مفاتيح (للرجال والنساء – الاحساء) – مساعد إداري ثالث (للرجال والنساء – الاحساء) – مساعد أبحاث أول (للرجال والنساء – الرياض) – منسق إداري (للرجال والنساء – الرياض)

– إحصائي ثاني (للرجال والنساء – الرياض) – مشغل رسومات ثاني (للرجال والنساء – الرياض) – عالم أبحاث أول (للرجال والنساء – الاحساء) – مهندس معماري (للرجال والنساء – الرياض)

– مهندس المرافق والصيانة (للرجال والنساء – الرياض)

– محلل برامج (للرجال والنساء – الرياض)

– أخصائي فني أول (للنساء – جدة)

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المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

التخصصات المطلوبة لحملة الدبلوم والبكالوريوس:

– الموارد البشرية

– نظم المعلومات الإدارية

– التربية والتعليم

– اللغة الإنجليزية

– العلاقات العامة

– التسويق

– الأمن والسلامة

– إدارة الأعمال

– الإدارة المكتبية

– الإدارة العامة

– السكرتارية

– إدارة المكاتب

– تصميم الجرافيك

– تقنية المعلومات

– علوم الحاسب

– هندسة البرمجيات

– الدعم الفني

– العلوم الصحية

– الصحة العامة

– علم الأوبئة

– الإحصاء الحيوي

– الإحصاء

– الرياضيات

– الهندسة المعمارية

– الهندسة المدنية

– الهندسة (عام)

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة : سعودي الجنسية. – توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

ملاحظة:

تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: ( هنا ).

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