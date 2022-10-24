21 وظيفة شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. رابط التقديم
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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية توفر 21 وظيفة متنوعة للرجال والنساء حملة الثانوية، والدبلوم، والبكالوريوس فأعلى، للعمل في كل من الرياض، وجدة، والاحساء.
المسميات الوظيفية:
– مشغل رسومات أول (للرجال والنساء – الرياض) – مساعد إداري ثالث (للرجال والنساء – الاحساء)
– داعم فني ثاني (للرجال والنساء – جدة) – أخصائي استقطاب مواهب ثالث (للرجال والنساء – جدة) – منسق أول الدورات المتقدمة لإنقاذ مصابي الحوادث (للرجال والنساء – جدة)
– كاتب طبي (للرجال والنساء – جدة) – مساعد إداري ثالث (للنساء – جدة) – مسؤول شؤون الطلاب (للرجال والنساء – الرياض) – مسؤول بطاقات الموظفين ثاني (للرجال والنساء – الاحساء) – مشغل غرفة الانذار من الحريق (للرجال والنساء – الرياض) – موظف مراقب مفاتيح (للرجال والنساء – الاحساء) – مساعد إداري ثالث (للرجال والنساء – الاحساء) – مساعد أبحاث أول (للرجال والنساء – الرياض) – منسق إداري (للرجال والنساء – الرياض)
– إحصائي ثاني (للرجال والنساء – الرياض) – مشغل رسومات ثاني (للرجال والنساء – الرياض) – عالم أبحاث أول (للرجال والنساء – الاحساء) – مهندس معماري (للرجال والنساء – الرياض)
– مهندس المرافق والصيانة (للرجال والنساء – الرياض)
– محلل برامج (للرجال والنساء – الرياض)
– أخصائي فني أول (للنساء – جدة)
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المؤهلات المطلوبة:
– الثانوية
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
التخصصات المطلوبة لحملة الدبلوم والبكالوريوس:
– الموارد البشرية
– نظم المعلومات الإدارية
– التربية والتعليم
– اللغة الإنجليزية
– العلاقات العامة
– التسويق
– الأمن والسلامة
– إدارة الأعمال
– الإدارة المكتبية
– الإدارة العامة
– السكرتارية
– إدارة المكاتب
– تصميم الجرافيك
– تقنية المعلومات
– علوم الحاسب
– هندسة البرمجيات
– الدعم الفني
– العلوم الصحية
– الصحة العامة
– علم الأوبئة
– الإحصاء الحيوي
– الإحصاء
– الرياضيات
– الهندسة المعمارية
– الهندسة المدنية
– الهندسة (عام)
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة : سعودي الجنسية. – توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
ملاحظة:
تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: ( هنا ).