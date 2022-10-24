كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد «XBB».. نصائح مهمة للوقاية

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انتابت البعض حالة من القلق بعد إعلان هيئة الصحة العامة “وقاية” رصد متحور “XBB” في عدد محدود من العينات الإيجابية، إلا أن الهيئة طمأنت الجميع بشأن فعالية اللقاحات في عملية الوقاية.

وأكدت الهيئة، استمرارها في رصد متحورات الفيروس المسبب لـ(كوفيد-19)، مبينة أن المتحورات الفرعية لـ”أوميكرون BA5 و BA2″ هي السائدة بنسبة تتجاوز 75% من العينات الإيجابية، وتم رصد متحور “XBB” في عدد محدود من العينات الإيجابية.

الشتاء والأمراض التنفسية وحالات كورونا

وبينت الهيئة، أن حالات الإصابة بالأمراض التنفسية والإنفلونزا الموسمية، وكذلك (كوفيد19) تنشط مع دخول فصل الشتاء وتختلف شدة ضراوتها من شخص لآخر حسب المناعة، متوقعة ازديادها خلال الفترة القادمة.

وأضافت أن الجميع معرض لخطر الإصابة خاصة ممن لم يتلقوا اللقاح، مشيرة إلى أن هناك ازدياد في حالات المراجعة لدى أقسام الطوارىء ومراكز الرعاية العاجلة في أنحاء المملكة.

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وأوضحت “وقاية” أن عمليات الرصد للأمراض التنفسية تتم بشكل مستمر في الهيئة، وتتضمن تحديد سلالات الإنفلونزا في حالات الإصابة المؤكدة، حيث يمثل نمط الفيروس B النمط الشائع حالياً بالمملكة يليه النمط الفيروسي A من سلالتي H1N1 و H3N2.

وأكدت هيئة الصحة العامة على أهمية استكمال جرعات لقاح كوفيد-19 والجرعات التنشيطية المستحقة، والجرعة الموسمية من لقاح الإنفلونزا، وخاصةً لمن لديهم عوامل خطورة للإصابة بالمضاعفات، مثل: كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، مع أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية من العدوى التنفسية، المتمثلة في غسل الأيدي بشكل مستمر، ولبس الكمامة في الأماكن المزدحمة، بالإضافة إلى حماية الآخرين بتطبيق العزل المنزلي في حال ظهور الأعراض.

ماذا تعرف عن متحور XBB؟

يذكر أن متحور XBB تم اكتشافه في سنغافورة في أغسطس الماضي، وهو مزيج من المتغيرات الفرعية BA.2.75 و BJ.1 من متحور أوميكرون، و لقد ظهر الآن في 17 دولة حول العالم.

وحول المتحور قال الدكتور سيباستيان مورير ستروه، مدير معهد المعلوماتية الحيوية، إن البديل الجديد لفيروس كورونا أي: “متحور XBB” هو نتيجة لتراكم التغييرات في بروتين سطح ارتفاع الفيروس.

أيضا وجد العلماء 7 طفرات في متحور XBB، ويعتقدون أن الجهاز المناعي قد يواجه صعوبة في التعرف على معظمها، مما يجعل سلالة كورونا الجديدة قادرة على الهروب من الأجسام المضادة، لذلك قد تقل فعالية اللقاح والعلاجات في إبطاء نمو المتحور داخل خلايا الجسم.

بدوره أعرب الدكتور أميش أدالجا، خبير الصحة العامة في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، أعرب عن قلقه من المتحور الجديد.

وأوضح أنه قد يكون الأكثر خطورة على الجهاز المناعي، حيث أن اللقاحات قد لا تمنع العدوى نهائيًا بمتحور XBB، لكنها قادرة على تقليل نسبة الإصابة والحد من دخول الحالة للمستشفيات بنسبة كبيرة.

نصائح مهمة للوقاية من متحور XBB

ووفق هيئة الصحة العامة والدكتور أحمد العطار، الطبيب المتخصص في الصحة العامة، فإن النصائح العشر للوقاية من كورونا ومتحور XBB هي:

1-استكمال جرعات لقاح كورونا واستكمال الجرعات التنشيطية المستحقة.

2-الحصول على الجرعة الموسمية من لقاح الإنفلونزا.

3-إلزام من لديهم عوامل خطورة للإصابة بالمضاعفات بتلقي اللقاح مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

4-أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية من العدوى التنفسية.

5-غسل الأيدي بشكل مستمر.

6-لبس الكمامة في الأماكن المزدحمة.

7- حماية الآخرين بتطبيق العزل المنزلي في حال ظهور الأعراض.

8-عدم مخالطة الآخرين “حتى لو كانت إنفلونزا”.

9-على جهات العمل التعاون مع الموظفين وتفعيل العمل عن بعد عند وجود أعراض.

10-اتباع الإرشادات العامة وعدم إهمالها.

وكانت هيئة الصحة العامة “وقاية”، أكدت أنه تم رصد متحور “XBB” في عدد محدود من العينات الإيجابية.

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