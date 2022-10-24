أهم 10.. موعد صلاة الكسوف غدًا و20 مصابا في حادث الطائف

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. الإعلان عن موعد صلاة الكسوف غدًا في المسجد الحرام

أعلنت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين أن موعد إقامة صلاة الكسوف في المسجد الحرام يوم غد الثلاثاء ستكون عند الساعة.. المزيد هنا

ماذا قال «سوناك» في أول خطاب له بعد فوزه برئاسة حكومة بريطانيا؟

في أول خطاب له بعد فوزه برئاسة وزراء بريطانيا، تعهد ريشي سوناك، مساء اليوم الاثنين، بالعمل بنزاهة من أجل الشعب البريطاني.. المزيد هنا

لقطات مأساوية.. الخضيري: هكذا يفعل «مخدر الفلاكا» في تدمير الشباب (فيديو)

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات أ.د.فهد الخضيري: إن تعاطي المخدرات بدايته سعادة مؤقتة جارفة ولذيذة، وذلك لعدة أيام ثم انجراف غادر يعمي الفكر والبصيرة، ثم تزداد المعاناة النفسية والجسدية وتتفاقم بسرعة؛ لتنتهي بتدمير المخ والأعصاب أو الوفاة أو السقوط المدّمر.. المزيد هنا

اليوم.. واتساب يتوقف رسميًا عن العمل على هذه الأجهزة

كشفت شركة “ميتا” المالكة لتطبيق “واتساب” عن توقف العمل على بعض أجهزة “آيفون” اليوم مع عدم وجود خيار أمام مستخدمي أبل المتأثرين سوى التحديث إذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام تطبيق الدردشة.. المزيد هنا

تسهيلاً على المواطنين.. المياه الوطنية تطلق منصة خدماتها الإلكترونية

أطلقت شركة المياه الوطنية اليوم الاثنين، منصة الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية، وذلك بهدف تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للقطاع الحكومي في جميع مناطق المملكة.. المزيد هنا

الصحة الخليجي: احذر تناول هذا الدواء عند إصابتك بنزلة برد

نصح مجلس الصحة الخليجي، بعدم تناول المضادات الحيويّة لمجرد الشعور بأننا على وَشَك الإصابة بنزلة برد.. المزيد هنا

إلغاء جميع الشروط الصحية والقيود العمرية لمعتمري هذه الدولة

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم الإثنين، على ترحيب المملكة بالمعتمرين الإندونيسيين كافة دون شروط صحية أو قيود عمرية، مؤكدًا أن منصة “نسك”.. المزيد هنا

أدخلته العناية المركزة.. طعن معلم كويتي بطعنات نافذة

أصيب معلم تربية بدنية ابتدائي، بمنطقة الجهراء، بدولة الكويت، بطعنات سكين نافذة، أدخلته العناية المركزة، إثر مشاجرة بينه وبين زميل له.. المزيد هنا

بعد مهسا أميني.. الغضب مستمر عقب ضرب فتاة إيرانية بالهراوات حتى الموت

ضحية جديدة لعنف قوات الأمن في إيران، حيث تستمر التحركات الطلابية في إيران تنديداً بقتل السلطات للطلاب والطالبات واعتقال المئات منهم خلال الاحتجاجات المستمرة على مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق بطهران.. المزيد هنا

انقلاب حافلة بالطائف يسفر عن 20 مصابًا بينهم 4 حالات حرجة

وقعت حادثة مرورية لحافلة على طريق السيل بحي الشرفية، ما أسفر عن إصابة 20 شخصًا بينهم 4 في حالة حرجة.. المزيد هنا