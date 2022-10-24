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إعدام آلاف الطيور في دولة أوروبية وفرض حظر نقل بالمزارع.. ماذا يحدث؟
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إعدام آلاف الطيور في دولة أوروبية وفرض حظر نقل بالمزارع.. ماذا يحدث؟

إعدام آلاف الطيور في دولة أوروبية وفرض حظر نقل بالمزارع.. ماذا يحدث؟

إعدام آلاف الطيور في دولة أوروبية وفرض حظر نقل بالمزارع.. ماذا يحدث؟
١٠:٠٤:٥٧ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الحكومة الهولندية إعدام نحو 44 ألفا من طيور الديك الرومي في مزرعة في جنوب البلاد بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.

وأوضحت السلطات الصحية في البلاد، أن المزرعة تقع في بلدة هيدل، على بعد 50 كيلومترا جنوب شرق أوتريخت.

في سياق متصل، أوضحت وزارة الزراعة في بيان أنه تم فرض حظر على النقل في 10 مزارع مجاورة أخرى.

وأضافت أنه تم أيضا تسجيل أكثر من عشر إصابات بسلالة إنفلونزا الطيور في هولندا الشهر الماضي، بعد عشرات الحالات في وقت سابق من العام.

الجدير بالذكر أن فرنسا شهدت أيضًا عودة ظهور الإصابات بعد أن عانت من أسوأ موجة على الإطلاق لإنفلونزا الطيور في وقت سابق من العام الجاري.

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الكلمات الدلالية:
أنفلونزا الطيور الديوك الرومي دولة أوروبية هولندا

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