كينيا.. محاكمات لضباط «فرقة الموت» لتورطهم في اغتيالات

تواصل – فريق التحرير:

بدأت محاكمات 4 ضباط، اليوم، في مدينة نيروبي، عاصمة كينيا، ينتمون لقوات النخبة، أو ما يعرف بـ”وحدة الموت”، التي تأسست قبل 20 عاما.

تفكيك وحدة الموت

وأمر الرئيس الكيني المنتخب مؤخر ، ويليام روتو، بحل “قوات النخبة”، بعد أيام من توليه السلطة، قبل نحو شهر.

ويحاكم الضباط الأربعة بتهمة تورطهم، ضمن أعمال “فرقة الموت”، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واختفاء مشتبه بهم وتسجيل حصيلة ضحايا تصل لأكثر من 600 قتيل على مدار السنوات الأربع الماضية.

اقرأ أيضا:

بيان عاجل من سفارة المملكة في كينيا.. ماذا يحدث؟

اختفاء عناصر من حملة الرئيس

تلقي الرئيس الكيني الجديد، تقريرا أمنيا، بشأن اختفاء اثنين من المواطنين الهنود في البلاد يزعم أنهما أحدث ضحايا الفرقة التي عملت خارج نطاق القانون، حسب موقع “مصراوي”.

وكان كل من ذو الفقار أحمد خان ومحمد زيد سامي كيدواي في كينيا للمساعدة في الحملة الانتخابية للسيد روتو، لكنهما اختفيا في يوليو الماضي مع سائقهما، بعد وقت قصير من القبض عليهما من قبل الشرطة في نيروبي ثم تم العثور على رفاتهما المتحللة الأسبوع الماضي مدفونة في غابة بوسط كينيا.