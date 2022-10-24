إقامة صلاة الكسوف غدا.. تعرف على حكمها وصفتها وكيفية أدائها!

تواصل – فريق التحرير:

تشهد مناطق المملكة، غدا الثلاثاء، كسوفا جزئيا للشمس بكافة مراحله ولكن بنسب متفاوتة.

وأعلنت شؤون الأئمة والمؤذنين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن إقامة صلاة الكسوف، بالمسجد الحرام.

موعد إقامة صلاة الكسوف

وأوضحت “شؤون الأئمة”، أن صلاة الكسوف تقام في تمام الساعة الـ1:45 ظهرا، ويؤم المصلين الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة، إمام وخطيب المسجد الحرام.

صفة صلاة الكسوف وحكمها

قال العلامة ابن باز -رحمه الله- إن النبي ﷺ بيّن بفعله عليه الصلاة والسلام، حكم صلاة الكسوف، وهي سنة مؤكدة إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، سواء ذهب النور كله أو بعض النور، فإن السنة أن يصلي المسلمون ركعتين، في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان.

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كسوف الشمس في عهد النبي ﷺ

وذكر ابن باز أنه لما كسفت الشمس في عهد النبي ﷺ، لما مات إبراهيم كسفت الشمس فقال بعض الناس: إنها كسفت لموت إبراهيم، فخطب النبي الناس وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته.

ماذا نفعل عند حدوث الكسوف

وتابع: ” قال النبي ﷺ فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره، وفي الحديث الآخر: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم،، وفي اللفظ الآخر: فادعوا الله وكبروا وتصدقوا”.

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هل تصلي المرأة صلاة الكسوف

يذكر أن عضو هيئة كبار العلماء سابقاً في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سعد الخثلان كان قد ذكر أن صلاة الخسوف سنة مؤكدة للرجال والنساء في المساجد.



وأشار الدكتور الخثلان إلى أنه إذا لم يتيسر للمرأة أن تصليها في المسجد فتصليها في بيتها، موضحاً في تغريدة بحسابه أن هناك اختلافاً في مشروعية الخطبة بعد صلاة الخسوف.

وبيّن “الخثلان” حينها أن “الراجح قول الجمهور إنه لا يشرع”، مستدركاً: “لكن ينبغي للإمام إلقاء كلمة يذكرهم فيها بما يناسب المقام”.