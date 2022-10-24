أول رئيس وزراء بريطاني من أصل آسيوي.. من هو ريشي سوناك؟

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أعلن رئيس لجنة حزب المحافظين، اليوم الإثنين، رسميا عن انتخاب ريشي سوناك زعيما للحزب، وبالتالي رئيسا للوزراء، ليخلف بذلك ليز تراس التي استقالت في وقت سابق.

وبذلك أصبح وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك رئيسا للوزراء في بريطانيا وزعيما جديدا لحزب المحافظين وذلك بعد انسحاب منافسته بيني موردونت، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

أول تصريحاته

في أول خطاب له بعد فوزه برئاسة وزراء بريطانيا، تعهد ريشي سوناك، بالعمل بنزاهة من أجل الشعب البريطاني.

وأضاف سوناك: “أشكر حزب المحافظين على دعمه، ونحتاج إلى الاستقرار والوحدة لصالح بريطانيا، واعدا بالاستقرار والوحدة في مواجهة صعوبات عميقة”.

كذلك أشاد سوناك عقب وصوله إلى مقر حزب المحافظين بليز تراس على “خدمتها العامة المتفانية” للبلاد في ظل ظروف صعبة للغاية”.

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من هو ريشي سوناك؟

1- أول رئيس وزراء بريطاني من أصل أسيوي، حيث وُلد في ساوثهامبتون عام 1980 من عائلة من أصول مهاجرة، من البنجاب في شمال غرب الهند إلى شرق إفريقيا، بعدها هاجر والداه في الستينيات إلى إنجلترا.

2- كان والده طبيباً عاماً، وكانت والدته تدير صيدليتها الخاصة، بحسب موقع “Britannica”.

3- درس سوناك في “وينشيستر كوليدج” المرموقة، ثم التحق بجامعة “أكسفورد”.

4- تخرج من “أكسفورد” في عام 2001، وأصبح محللًا في شركة Goldman Sachs، وعمل في شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية حتى عام 2004.

5- حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد.

6- تزوج “أكشاتا مورثي”، ابنة نارايانا مورثي، الملياردير الهندي وأحد مؤسسي عملاق التكنولوجيا Infosys.

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7- بسبب نجاحه في الأعمال التجارية وحصة زوجته البالغة 0.91 في المائة في Infosys، بدأ الزوجان في جمع ثروة كبيرة، والتي تقدر بنحو 730 مليون جنيه إسترليني (877 مليون دولار) في عام 2022 بحسب صحيفة “صنداي تايمز”.

8- في عام 2010 بدأ سوناك العمل لحزب المحافظين، وخلال هذه الفترة انخرط أيضًا في Policy Exchange، وهي مؤسسة بحثية رائدة في مجال المحافظين، حيث أصبح رئيساً لوحدة أبحاث السود والأقليات العرقية (BME) في عام 2014.

9- عام 2014، تم اختياره كمرشح حزب المحافظين لمجلس العموم ممثلاً لريتشموند في شمال يوركشاير، وهو مقعد في شمال إنجلترا شغله لفترة طويلة زعيم الحزب (1997-2001) ويليام هيغ.

10- أعيد انتخابه للبرلمان في عامي 2017 و2019، وصوت ثلاث مرات لصالح خطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

11- من 2015 إلى 2017 كان عضواً في لجنة اختيار البيئة والغذاء والشؤون الريفية وسكرتيراً برلمانياً خاصاً في وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية.

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12- في يناير 2018 تم تعيينه في أول منصب وزاري له كوكيل دولة بوزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي.

13- يعد مؤيداً قوياً لسعي بوريس جونسون لقيادة الحزب، وعندما أصبح الأخير زعيماً ورئيساً للوزراء، كافأه بترقية، وعينه رئيس السكرتارية بوزارة المالية في يوليو 2019.

14- خلال فترة توليه منصب الرجل الثاني في وزارة المالية، تصاعدت التوترات بين رئيسه، وزير المالية ساجيد جافيد، وجونسون.

15- عندما استقال جافيد في فبراير 2020، استبدله جونسون بسوناك، الذي أصبح، في سن 39، رابع أصغر شخص يتولى هذا المنصب على الإطلاق.

16- أسس برنامج دعم اقتصادي واسع النطاق خصص حوالي 330 مليار جنيه إسترليني (400 مليار دولار) في شكل أموال طارئة للشركات.

17- دعم رواتب العمال بهدف الاحتفاظ بالوظائف وتخفيف عبء الإغلاق على الأفراد والشركات على حد سواء.

18- حظيت برامج الإنقاذ هذه بشعبية كبيرة، وأصبح سوناك وجه الحكومة اللامع في المؤتمرات الصحفية اليومية، حيث بدا رئيس الوزراء أقل اتزاناً.