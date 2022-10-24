ضبط مواطنين ومقيم ارتبكوا 15 حادثة سرقة مركبات بجدة

تواصل- فريق التحرير:

قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطنين لارتكابهم 15 حادثة جنائية تمثلت في سرقة المركبات والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات.

وحسب بيان الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد تم استرداد المركبات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأمس، أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنها تمكنت من القبض على 3 أشخاص لسرقتهم محتويات منازل مهجورة.

وأوضحت أن المقبوض عليهم، ضبط بحوزتهم على مركبتين مسروقتين، مؤكدة انه تم استردادهما.

وأكدت انه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العام لتتولى التحقيق.