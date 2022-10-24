أسعار العملات والنفط والذهب والمعادن اليوم

تواصل – فريق التحرير:

تنشر “تواصل”، أسعار العملات والمعادن والنفط، حسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء “واس”.

ووفق “النشرة الاقتصادية”، بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

أسعار الريال والعملات الأجنبية

الريال السعودي 3.75.

الدرهم الإماراتي 3.67.

الدينار البحريني 0.37.

الريال العماني 0.38.

الريال القطري 3.64.

الدينار الكويتي 0.31.

الجنيه المصري 19.86 .

اليورو 1.01.

الجنيه الإسترليني 0.88 .

اليوان الصيني 7.26 .

أسعار المعادن الثمينة

الذهب 1656 دولارًا أمريكياً للأوقية.

الفضة 19.22 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 928.5 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 1973.54 دولارًا للأوقية.

أسعار النفط

برنت 93.08 دولارٍ أمريكي.

نايمكس خفيف 84.5 دولارًا.

نفط الغاز 1015 دولارًا.

الغاز الطبيعي 5.231 دولارات.

غاز البروبان 5137 دولارًا.

أسعار الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب، عالميا، في تعاملات اليوم الاثنين، تراجعا، مع صعود الدولار، وانتظار المستثمرين لتخفيف حدة السياسات النقدية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1650.77 دولار للأوقية، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي0.1% إلى 1653.80 دولار، حسب “الاقتصادية”.

وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها منذ 14 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة بعد أن قفزت 1.8% يوم الجمعة، وهو أكبر ارتفاع لها خلال اليوم منذ الثالث من أكتوبر