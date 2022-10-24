الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار العملات والنفط والذهب والمعادن اليوم
مع دخول فصل الشتاء.. نصائح لقيادة السيارات في الأمطار
ضبط مواطنين ومقيم ارتبكوا 15 حادثة سرقة مركبات بجدة
إصابات إثر سقوط جسر تحت الإنشاء بدولة عربية (صور)
بشكل مفاجئ.. سوريا تلغي زيارة وفد لبناني لمناقشة ترسيم الحدود البحرية
وظائف شاغرة لدى شركة علم لأمن المعلومات

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

أسعار العملات والنفط والذهب والمعادن اليوم

أسعار العملات والنفط والذهب والمعادن اليوم

أسعار العملات والنفط والذهب والمعادن اليوم
٠٨:٣٨:٥٩ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تنشر “تواصل”،  أسعار العملات والمعادن والنفط، حسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء  “واس”.

ووفق “النشرة الاقتصادية”، بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

أسعار الريال والعملات الأجنبية 

الريال السعودي 3.75.

الدرهم الإماراتي 3.67.

الدينار البحريني 0.37.

الريال العماني 0.38.

الريال القطري 3.64.

الدينار الكويتي 0.31.

الجنيه المصري 19.86 .

اليورو 1.01.

الجنيه الإسترليني 0.88 .

اليوان الصيني 7.26 .

أسعار المعادن الثمينة

الذهب 1656 دولارًا أمريكياً للأوقية.

الفضة 19.22 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 928.5 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 1973.54 دولارًا للأوقية.

أسعار النفط 

برنت 93.08 دولارٍ أمريكي.

نايمكس خفيف 84.5 دولارًا.

نفط الغاز 1015 دولارًا.

الغاز الطبيعي 5.231 دولارات.

غاز البروبان 5137 دولارًا.

أسعار الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب، عالميا، في تعاملات اليوم الاثنين، تراجعا، مع صعود الدولار، وانتظار المستثمرين لتخفيف حدة السياسات النقدية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1650.77 دولار للأوقية، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي0.1% إلى 1653.80 دولار، حسب “الاقتصادية”.

وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها منذ 14 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة بعد أن قفزت 1.8% يوم الجمعة، وهو أكبر ارتفاع لها خلال اليوم منذ الثالث من أكتوبر

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار العملات الأجنبية أسعار المعادن النشرة الاقتصادية سعر الريال وكالة الأنباء السعودية واس

مواد ذات صلة

المزيد
«الإحصاء» وغرفة الرياض يناقشان الرقم القياسي لأسعار العقار

«الإحصاء» وغرفة الرياض يناقشان الرقم القياسي لأسعار العقار

٠١:١٠ م، الأثنين، ١٦ أكتوبر ٢٠١٧
مؤشر سوق الأسهم يغلق على انخفاض طفيف

مؤشر سوق الأسهم يغلق على انخفاض طفيف

٠٦:١٦ م، الأثنين، ٢٥ مايو ٢٠١٥
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالمملكة.. وتراجع عالمي بسبب الدولار

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالمملكة.. وتراجع عالمي بسبب الدولار

١٠:٤٨ ص، الخميس، ٢١ أبريل ٢٠٢٢
باستثمار سعودي يبلغ 45 مليار دولار.. انطلاق «رؤية سوفت بنك» قريباً

باستثمار سعودي يبلغ 45 مليار دولار.. انطلاق «رؤية سوفت بنك» قريباً

٠٤:٤١ م، الأربعاء، ١٠ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *