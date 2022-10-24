إصابات إثر سقوط جسر تحت الإنشاء بدولة عربية (صور)

تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة الجيزة بمصر، مساء اليوم الاثنين، سقوط أجزاء من جسر قيد الإنشاء مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وتفصيلا، تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بتساقط أجزاء من إنشاءات أحد الكبار تحت الإنشاء أمام محطة مترو فيصل.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ البري وجار حصر الخسائر ونقل المصابين إلي المستشفى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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