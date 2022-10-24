الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

إصابات إثر سقوط جسر تحت الإنشاء بدولة عربية (صور)
بشكل مفاجئ.. سوريا تلغي زيارة وفد لبناني لمناقشة ترسيم الحدود البحرية
وظائف شاغرة لدى شركة علم لأمن المعلومات
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
عاجل.. الإعلان عن موعد صلاة الكسوف غدًا في المسجد الحرام
خلال 24 ساعة.. إسقاط مسيرة حوثية ثانية في اليمن

الرئيسية

 /

دولي

 /

إصابات إثر سقوط جسر تحت الإنشاء بدولة عربية (صور)

إصابات إثر سقوط جسر تحت الإنشاء بدولة عربية (صور)

إصابات إثر سقوط جسر تحت الإنشاء بدولة عربية (صور)
٠٨:١٠:٣٢ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة الجيزة بمصر، مساء اليوم الاثنين، سقوط أجزاء من جسر قيد الإنشاء مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وتفصيلا، تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بتساقط أجزاء من إنشاءات أحد الكبار تحت الإنشاء أمام محطة مترو فيصل.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ البري وجار حصر الخسائر ونقل المصابين إلي المستشفى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

اقرأ أيضا:

انهيار جسر في الفلبين .. وسقوط مروع لشاحنتين (فيديو)

الكويت.. التعليم تكشف مفاجأة عن سقوط سقف مدرسة

الكلمات الدلالية:
جسر جسر تحت الإنشاء سقوط جسر مترو الأنفاق مصر

مواد ذات صلة

المزيد
ألمانيا.. انفجار عبوتين ناسفتين إحداهما قرب «مسجد» شرقي البلاد

ألمانيا.. انفجار عبوتين ناسفتين إحداهما قرب «مسجد» شرقي البلاد

٠٢:٠٠ م، الثلاثاء، ٢٧ سبتمبر ٢٠١٦
حرائق كاليفورنيا تطارد الأمريكيين في منازلهم وتجلي 200 ألف شخص (فيديو)

حرائق كاليفورنيا تطارد الأمريكيين في منازلهم وتجلي 200 ألف شخص (فيديو)

١١:٤٤ م، الأحد، ١٠ ديسمبر ٢٠١٧
“هادي” يتهم “صالح” بالتآمر مع إيران ضد الخطة الخليجية لنقل السلطة في اليمن

“هادي” يتهم “صالح” بالتآمر مع إيران ضد الخطة الخليجية لنقل السلطة في اليمن

١٠:٤٢ م، الأحد، ٠١ مارس ٢٠١٥
محكمة صهيونية تخفض حكماً على جندي قتل فلسطينياً

محكمة صهيونية تخفض حكماً على جندي قتل فلسطينياً

٠٧:١٥ م، الأثنين، ١٩ مارس ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *