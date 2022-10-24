عاجل.. الإعلان عن موعد صلاة الكسوف غدًا في المسجد الحرام

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أعلنت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين أن موعد إقامة صلاة الكسوف في المسجد الحرام يوم غد الثلاثاء ستكون عند الساعة 1:45 ظهراً، وإمام صلاة الكسوف الشيخ د.بندر بليلة.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة، أعلنت أن كامل مناطق المملكة، تشهد كسوفا جزئيا للشمس بكافة مراحله ولكن بنسب متفاوتة، وذلك يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444 الموافق 25 من أكتوبر.

موعد كسوف الشمس على المملكة

وأفادت “فلكية جدة” بأن المنطقة الوسطى والشمالية والشرقية تشهدان الكسوف بنسبة أعلى مقارنة بالمناطق الأخرى وذلك بين 01:30 بعد الظهر و 03:50 عصراً.

ويعتبر الكسوف المنتظر هو الثاني والأخير سنة 2022، وستشهد مكة المكرمة الكسوف الجزئي لمدة ساعتين و 7 دقائق، إبتداءً من الساعة 01:33 بعد الظهر وسيصل الكسوف ذروته العظمى عند الساعة 02:39 بعد الظهر بنسبة (22.1%) وسينتهي عند الساعة 03:40 عصرًا.

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طريق مشاهدة كسوف الشمس

قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة: “لمراقبة الكسوف يجب عدم تنظر أبدًا إلى الشمس مباشرة بدون حماية مناسبة لأن ذلك قد يضر بحاسة البصر”.

وأضاف: “لذلك يجب إتباع عدد من الطرق لمراقبة الكسوف بأمان مثل نظارات الكسوف فهي منخفضة التكلفة وفعالة في منع أشعة الشمس الضارة، حيث تمنع أكثر من 99.99 % من ضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء وهذا النظارات تجعل الشمس تظهر كقرص برتقالي أو أبيض في قبة السماء، و يجب التأكد من أنها تفي بمعايير سلامة العين عند النظر إلى الشمس”.