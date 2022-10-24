الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

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أعلن الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

وظيفة مدير التخطيط والحوكمة الرقمية

الغرض الوظيفي

خارج نطاق البحث وتصميم التحول الرقمي والاستراتيجية عبر الهيئة الملكية لمحافظة العلا والعلا ، وتحديد أولويات الرقمنة وفرص التكامل ، ووضع نموذج الحوكمة لجميع مبادرات التحول الرقمي ، وتخطيط وإدارة الميزانيات والخطط الرقمية ، ومراقبة جودة الخدمات الرقمية المقدمة.

المسؤوليات الإدارية للهيئة الملكية لمحافظة العلا

المساهمة في استراتيجية القطاع قصيرة وطويلة المدى من منظور الدائرة بما يتماشى مع الرؤية والرسالة الشاملة لوحدة RCU.

تطوير استراتيجية القسم وأهدافه وخطط التشغيل السنوية لمؤشرات الأداء الرئيسية والتأكد من أن تنفيذ الخطة يلبي الأهداف.

الوصف الوظيفي

1- إعداد وتقديم الميزانية السنوية للإدارة للموافقة عليها مع الأخذ في الاعتبار جميع الأنشطة المخطط لها والاستثمارات اللازمة من خلال مراقبة الأداء المالي.

2- الإشراف على تطوير وصيانة وتنفيذ والإلتزام بسياسات وإجراءات القسم بالإضافة إلى الأداء العام للقسم والتأكد من تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل جيد وتسلسلها وتوصيلها ومراقبتها.

3- ضمان التوظيف الفعال ، والتطوير المهني ، ونشر موظفي القطاع بالتشاور مع المسؤول التنفيذي للقطاع

4- توجيه اتصال الإدارة بعملائها ، سواء كانوا داخليين أو خارجيين ، لضمان تلبية احتياجات العملاء بشكل فعال.

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).