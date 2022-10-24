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مع دخول فصل الشتاء.. نصائح لقيادة السيارات في الأمطار

مع دخول فصل الشتاء.. نصائح لقيادة السيارات في الأمطار

مع دخول فصل الشتاء.. نصائح لقيادة السيارات في الأمطار
٠٨:٣٦:٥١ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت مجلة ألمانية متخصصة من القيادة خلال هطول الأمطار، ونصحت باتباع عدة خطوات، لتجنب الحوادث، وتحقق القيادة الآمنة.

وقالت مجلة  “أوتو جازيت” الألمانية المتخصصة في السيارات، إنه لمواجهة خطر الانزلاق المائي، يجب تجنب مناورات الكبح والتوجيه الشديدة.

وأشارت إلى أن أنظمة الحماية من الانزلاق مثل ESP لا تمنع الانزلاق المائي، إذا فقدت الإطارات اتصالها بالطريق. وبشكل عام يحدث الانزلاق المائي على المحور الأمامي، وتتبعها العجلات الخلفية بعد ذلك.

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تجنب الانعطافات المفاجئة

ونوهت المجلة إلى ضرورة مراعاة الطرق الموحلة أو الزلقة عند السير وتقليل السرعة قدر الإمكان، حسب “العين الاخبارية”.

كما دعت إلى تجنب الطرق المتعرجة والمائلة والانعطافات الشديدة والضغط على دواسة الكبح بشدة.

ونصحت باتباع الآتي: “لتشبث أكبر بالطريق، ينبغي ألا يقل عمق “مداس” الإطار عن 6ر1 ملم”

فيما أوصى موقع “كار باظ” بأن يحتفظ مالك السيارة بعدة أشياء ضرورية هي:

– حقيبة إسعافات أولية

– أغطية حرارية

– خزان طاقة ممتلئ  لشحن بطاريات السيارة

– شبكة إطارات في حالة التعرض للوقوع في أوحال أو حالات الغرز في الجليد

– وسائل مضادة للتجمد

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