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بشكل مفاجئ.. سوريا تلغي زيارة وفد لبناني لمناقشة ترسيم الحدود البحرية

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بشكل مفاجئ.. سوريا تلغي زيارة وفد لبناني لمناقشة ترسيم الحدود البحرية

بشكل مفاجئ.. سوريا تلغي زيارة وفد لبناني لمناقشة ترسيم الحدود البحرية

بشكل مفاجئ.. سوريا تلغي زيارة وفد لبناني لمناقشة ترسيم الحدود البحرية
٠٨:٠٢:٣٠ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

 

ألغت الحكومة السورية، زيارة كانت مقررة يوم الأربعاء لوفد لبناني إلى دمشق لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وبعثت الحكومة السورية برسالة اليوم الإثنين، إلى وزارة الخارجية اللبنانية تقول إن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة، حسب مصدر دبلوماسي لوكالة رويترز.

وقال مسؤول لبناني، السبت، إن الرئيس ميشال عون ونظيره السوري بشار الأسد، بحثا، ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين بلديهما، وذلك قبل زيارة يقوم بها وفد لبناني مكلف بالتفاوض بشأن الأمر إلى دمشق خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المسؤول اللبناني بعد محادثات السبت، إن “ميشال عون أبلغ بشار الأسد أن لبنان حريص على بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية الشمالية”.

وذكر المسؤول أن “عون كلف بعد ذلك نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، الذي تفاوض نيابة عن لبنان بشأن المحادثات غير المباشرة مع الاحتلال، برئاسة وفد يذهب إلى دمشق خلال الأيام المقبلة لبدء المناقشات”.

وأضاف المسؤول أن الوفد سيضم وزيري الخارجية والنقل اللبنانيين، إلى جانب المدير العام للأمن العام، عباس إبراهيم.

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الكلمات الدلالية:
الاحتلال ترسيم الحدود سوريا‬‏ لبنان

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